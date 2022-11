Coșmarul unei tinere mămici care este însărcinată și face frigul în Ploiești. Ce răspuns a primit de la Termo Ploiești

O cititoare ne-a sesizat problema cu care se confruntă de când vremea s-a răcit considerabil. Blocul în care locuiește, racordat la sistemul de termoficare, nu primește căldură. Reprezentanții Termo Ploiești ridică din umeri: ”nu știm ce se întâmplă, nu figurați pe lista cu avarii”.

Sesizarea ploieștencei:

”Bună ziua, vreau să vă sesizez ce problemă avem. Locuim pe Aleea Petuniei, bloc 107, scara B și noi până în acest moment nu am avut căldură deloc. A început să fie foarte frig în casă, am o fetiță de 1 an și 7 luni, iar eu sunt și însărcinată.

Amândouă suntem aproape mereu răcite. Am sunat la Termo Ploiești și o doamnă foarte amabilă ne-a spus că nu știe ce se întâmplă că pe partea noastră nu este avarie.

Deja am început sa dormim cu rânduri de haine pe noi. Folosim aerul condiționat pe cald până ne băgăm la culcare. Nu putem folosi altă sursă de încălzire, preucm caloriferul electric, pentru că fetița noastră este foarte curioasă și vrea să pună mâna peste tot și îmi este frică să nu se frigă. Ce putem face?”

Observatorul Prahovean solicită public Primăriei Ploiești și Termo Ploiești să rezolve rapid această problemă astfel încât locatarii să beneficieze de un serviciu esențial în sezonul rece.