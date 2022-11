Amenzi uriașe pentru proprietarii de câini care nu își sterilizează animalele

Proprietarii de câini sunt obligați prin lege să își sterilizeze și să microcipeze animalele companie. Amenzile pentru neconformare ajung la zeci de mii de lei. După cum stabilește OUG 155/2001, sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie. În plus, deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor au obligația de a steriliza puii acestora. Legea mai spune că deținătorii de câini sunt obligați ca, la ieșirea cu aceștia în spațiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al patrupedelor.

Mulți refuză să își sterilizeze animalele, motiv pentru care ajung să fie amendați. Este și cazul unui bărbat care a fost sancționat cu 5000 de lei, pentru că nu a vrut să își sterilizeze câinele.

„Nu am fost de acord cu castrarea și am primit avertisment de 5000 de lei. Câinele meu stă în curte, nu are contact cu alți câini. Este exagerat de mare această amendă”, a scris bărbatul pe pagina sa de Facebook. „Au venit la poartă, au văzut animalul și am refuzat să fie luat și castrat. Erau de la o campanie gratuită”, a mai adăugat proprietarul, citat de ziare.com.

Potrivit HG 1.059/2013, un câine de rasă comună este orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate, în timp ce un metis este câinele provenit din încrucișarea a două exemplare din rase diferite. Sterilizarea este definită ca fiind operațiunea “prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor”.

Pe lângă cea pe cale chirurgicală, făcută de un medic veterinar, sterilizarea câinilor poate fi făcută, tot de un specialist, și chimic, cu produse omologate în Uniunea Europeană.

Cei ce nu respectă obligația de a steriliza câinii ce nu pot fi încadrați într-o rasă omologată riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Suplimentar, proprietarii sau deținătorii temporari ai unor câini trebuie să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân și să-i microcipeze la veterinar.

Tot HG 1.059/2013 stabilește că este obligatorie consemnarea în carnetele de sănătate ale câinilor a numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună și al metișilor acestora, iar în cazul celor exceptați de la sterilizare, motivele medicale pentru care au fost exceptați. Amenda pentru neînregistrarea câinilor este cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei.