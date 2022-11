O tânără ploieșteancă a obținut locul I la concursul național de fotografie „Mesajul meu antidrog”

O imagine cât o mie de cuvinte. Aceasta este fotografia care a obținut Locul l în cadrul concursului național „Mesajul meu antidrog-ediția 2022”. Competiția a fost organizată de către Agenția Națională Antidrog. Lucrarea premiată aparține unei eleve de clasa a XI-a de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Concursul oferă elevilor posibilitatea de a-și exprima, într-o formă de comunicare originală, opiniile in legătura cu consumul de droguri.

Francesca Chirobocea a reușit să obțină locul I, dând dovadă de originalitate și creativitate în realizarea fotografiei câștigătoare.

Potrivit unui studiu realizat în vara acestui an de către specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog, 20,3% dintre tinerii de la noi au consumat cel puțin o dată în viaăă canabis. Mai mult, 12% declară că, în ultimul an, și-au administrat cel puțin un drog ilegal, peste 11% că au consumat marijuana, aproape 3% Ecstasy și peste 2% cocaină. Într-un procent mai mic, de sub 1%, se consumă și GHB, adică „drogul-violului”.