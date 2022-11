Antrenorul Nicolae Constantin dezminte zvonul că vrea să plece de la Petrolul

Antrenorul Petrolului Ploiești, Nicolae Constantin, dezminte zvonul că își dorește să plece de la echipă, așa cum a apărut în presa sportivă.

Contactat de Observatorul Prahovean, antrenorul Nicolae Constantin susține că declarațiile făcute în emisiunea PASUL LA OFSAID de la Ploiești TV au fost scoase din context.

”Am citit și eu articolele din presa sportivă. Una sunt titlurile, alta declarațiile făcute de mine. Cine a urmărit emisiunea a auzit exact de ce am spus” a declarat Constantin.

În timpul emisiunii, Nae Constantin a făcut o comparație între Petrolul și Sepsi, formația care i-a învins pe ploieșteni în ultima etapă de campionat.

”La momentul actual Petrolul este o echipă care se chinuiește din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al finanțelor a spus-o președintele clubului (n.r. Costel Lazăr) și nu vreau să mă repet, din punct de vedere al echipei, am transferat jucători care au dorit să vină în momentul acela, nu am avut prea multe de ales. Ne-am bazat și pe continuitate, pe jucătorii cu care am fost în liga a doua. Am scos ce am putut maxim” a declarat Constantin.

Acesta a vorbit și despre condițiile dificile de pregătire: ”Lumea ne acuză că nu putem să facem două pase. Veniți să vedeți unde ne antrenăm. La Strejnic, unde sunt și 20 de meciuri pe săptămână pe terenul acela. Până și lui Budescu, care cred că este cel mai tehnic jucător din campionat îi trebuie două-trei atingeri să facă o preluare sau să dea o pasă unde vrea el, I-am spus și președintelui, nu știu ce va fi din iarnă, dar faceți, fraților, un teren de antrenament undeva să putem să ne antrenăm și noi ca oamenii. Asta trebuie pentru Petrolul prima dată. Eu asta aș face cu primii bani. Nu salarii, nu nimic. Cu salariile mai răbdăm”.

În ceea ce privește dificultățile financiare, Nae Constantin a declarat: ”Nu suntem cu banii la zi (n.r. salariile și primele jucătorilor). De un an și jumătate ne aflăm în situația asta: ce facem cu banii…E clar că de la bani pleacă toate”.

Constantin a vorbit și despre situația sa financiară și contractuală de la club.

”Eu nu m-am plâns niciodată. Contractul meu este semnat acum un an și jumătate. Nu l-am citit niciodată. Cred că dacă ar vrea să mă dea afară o poate face în secunda a doua, pentru că nu am clauze, nu există așa ceva. Antrenorul de portari de la Sepsi câștigă aceiași bani pe care îi câștigă antrenorul principal de la Petrolul. Ca să facem o diferență între ce e Sepsi în momentul ăsta și ce e Petrolul. Toată lumea e supărată la noi”.

Întrebat de moderatorul emisiunii, Cristian Angelescu ”dacă ar fi să pleci undeva, să antrenezi în altă parte, o veni poate și momentul ăla, unde ți-ar plăcea?”, Constantin a răspuns:

”În secunda asta, dacă m-ar oferta Isăilă să fiu secund, aș pleca să fiu secund. Aici, în România, în nebunia asta, e greu. V-am zis, poate la alte cluburi e ușor”

Întrebat dacă ar părăsi Petrolul? antrenorul a negat vehement această variantă:

”Nu e vorba de părăsit Petrolul, în momentul în care n-aș mai fi la Petrolul. Ziceam dacă n-aș avea echipă și aș fi acasă”, a răspuns Nae Constantin.

În timpul emisiunii, Constantin a recunoscut că fără ajutorul suporterilor, prezenți în număr foarte mare la toate meciurile disputate pe stadionul Ilie Oană, nu ar fi strâns atâtea puncte în campionat până acum, însă trage un semnal de alarmă asupra obiectivului.

”Cine se gândește la Petrolul că ajunge în play off este un optimist incurabil. Obiectivul nostru, cel realist, trebuie să fie să evităm retrogradarea. Ne vom bate pentru fiecare punct să nu ajungem nici măcar la baraj” a promis antrenorul Petrolului.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită AICI