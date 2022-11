Povestea surorilor Carla și Rose din Ploiești, care s-au născut în aceeași zi, dar nu sunt gemene. Mesajul mamei pentru medicul care le-a adus pe lume

Carla Anastasia Mihaela și Rose Maria Natalie au venit pe lume, la Maternitatea din Ploiești, în aceeași zi, fără a fi, însă, gemene. Fetițele sunt născute pe 8 noiembrie, la patru ani distanță una de cealaltă. „Vom avea, an de an, și tort cu ciocolată, dar și cu frișcă, așa, ca să împăcăm toate gusturile, dar fiind faptul că le vom aniversa pe micuțe în aceeași zi”, ne-a spus, fericită, mămica fetelor, Alina Tudorache.

Carla s-a născut pe 8 noiembrie 2018, pe cale naturală. A avut 3,600 kg la naștere, iar medicul care a asistat-o pe mamă a fost Marilena Avram.

„Un doctor de excepție. Contracțiile au început seara, târziu, iar dânsa a venit de acasă. Carla a venit pe lume la ora 10.45. Am fost foarte bine îngrijită, de aceea am decis ca și pe micuța Rose care are doar 7 zile, să o nasc tot la Ploiești, tot cu doamna doctor Avram.

Rose s-a născut prin cezariană și a avut 2.800 kg. Un copil perfect sănătos, ca și surioara ei. Știu că au fost cazuri de mămici nemulțumite de maternitatea noastră, însă, cred eu, mai e și o chestiune de noroc. Eu am avut din plin. Dacă ar fi să fac un al treilea copil, tot aici aș naște. Și credeți-mă, nu am dat niciun leu nimănui”, ne-a povestit Alina, mama fetițelor.

Pentru părinții micuțelor, Florin și Alina, ziua de 8 noiembrie a devenit cea mai importantă din calendar.

Chiar dacă nu sunt gemene, surorile își vor aniversa, în fiecare an, ziua de naștere împreună. Extrem de rar se întâmplă ca doi frați/ surori să vină pe lume în aceeași zi, fără a fi gemeni.

Cele două micuțe sunt comorile familiei Tudorache. Carla și Rose sunt un vis împlinit, iar părinții de-abia așteaptă ca fetițele să mai crească pentru a le organiza, în fiecare 8 noiembrie, petrecere aniversară comună.

Precizare: Informația a apărut prima dată la Știrile Pro TV.