Ploieșteancă de 83 de ani la un pas să fie înșelată prin „metoda accidentul”. Vecinii au fost cei care au dejucat escrocheria

O ploieșteancă în vârstă de 83 de ani a fost la un pas să fie înșelată prin „metoda accidentul”. Vecinii au auzit plânsetele femeii și au venit în ajutorul acesteia.

Un bărbat a venit la ușa femeii și a informat-o că nepoata sa împreună cu soțul acesteia au fost implicați într-un accident grav și se află în spital. Individul îi ceruse femeii toți bani pe care aceasta îi avea în casă.

Norocul a fost că vecinii au auzit discuția pe care femeia o avea cu acesta și au intervenit în momentul în care ploieșteanca se pregătea să-i înmâneze banii. Tot vecinii au fost cei care au anunțat rudele femeii despre faptul că era fie escrocată prin „metoda accidentul”.

Nepoata femeii a fost cea care ne-a relatat pe adresa redacției cum au decurs lucrurile.

„Un individ de aproximativ 20 ani a venit la ușa ei ieri (n.r. sâmbătă) în jurul orei 18 să îi ceară bani sub pretextul că eu am pățit un accident și sunt în spital. Acesta i-a dat un telefon mobil, iar la celalalt capăt al firului era un bărbat care plângea de nenorocirea pe care am pățit-o eu.

Bunica mea are 83 ani și locuiește singură. Norocul a fost ca vecinii erau acasă și au auzit bușituri în ușa ei și au auzit-o că începuse să plângă.

Ea era cu banii în ușă. Au ieșit vecinii și nu au lasat-o să îi dea toți banii din casă. M-a sunat o vecină și eu în 10 minute am fost acolo.”, ne-a relatat nepoata femeii în vârstă de 83 de ani.

Ulterior, escrocii au revenit și pe telefonul fix pentru a o convinge pe femeia de 83 de ani că povestea e cât se poate de reală.

„Când am ajuns, a sunat telefonul fix. Am răspuns eu și era cineva în telefon care îmi spunea ca eu și soțul suntem în spital, probabil că a crezut că vorbește cu bunica.

Când l-am luat la întrebări, evident pe un ton mai răstit, a închis și în 30 de secunde a sunat un altul care mă întreba de ce l-am sunat și mi-a dat o femeie la telefon care mă întreba de ce îi sun bărbatul.”, a adăugat nepoata victimei.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere cu privire la această situație Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.