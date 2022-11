Dacă îmi iau lumină în materie de educație financiară de la Costi Ioniță și Diana Șoșoacă, atunci… vai de cash-ul meu

Deschizi telefonul să vezi ce se mai întâmplă prin mediul online, o sursă inepuizabilă de umor, nu întotdeauna de calitate. Este greu să ”îți scape” tendințele în materie de panicat populația, teorii venite de la niște ”fini cunoscători” ai mecanismelor economice complexe.

Că e criză, că bună parte e indusă, că se face speculă în draci și că statul o încurajează, că cei mai mulți plătesc costurile și puțini adună beneficiile, asta e clar pentru toată lumea. Este aproape imposibil să te lupți cu jigodiile momentului, dar asta nu înseamnă că trebuie să te duci în extrema cealaltă, să ajungi să crezi toate tâmpeniile care îți fac viața și mai grea decât este.

Oculta mondială – sau cum ne justificăm propria prostie

De când e lumea și cât va mai exista, niște cetățeni o vor conduce. Sună a platitudine, dar unora li se pare că ar putea să trăiască de capul lor, fără reguli. Este adevărat că și controlul are limite sau ar trebui să aibă, că democrația este imperfectă și că uneori îmbracă abuzurile în haine colorate, dar cunoașteți vreun alt sistem mai bun?

Desigur, unii vor spune că de dictatură avem nevoie, de o mână de fier. O să râdeți, dar sunt aceiași care se plâng de abuzurile ocultei. Ce or fi crezând ei că înseamnă dictatura? Unii am prins-o, dar nu avem cui să povestim. De precizat că oculta nu e ceva clar definit, că sunt acolo niște indivizi care ne pregătesc ceva nasol, în principiu ceva ca să murim, dacă se poate în chinuri.

Ehhh… pe acest fond, după ce am asistat extaziat cum un nene parlamentar făcea o interpelare, ca să afle ce e cu dungile alea albe de pe cer, lăsate de avioane, acum distracția e alta: Costi Ioniță și Diana Șoșoacă propovăduiesc marea retragere de cash de la bancomate. Este ceva de vis… Dacă v-a scăpat delirul, îl găsiți pe net. Nu pun linkul aici, ca să nu exagerăm în împroșcarea cu învățăminte economice de calitate.

Mă uitam și eu liniștit prin telefon și apare stimabila, ca de obicei cu o voce suavă, mângâindu-mi plăcut timpanele: „Scoateți-vă de-acum, duceți-vă la toate bancomatele, goliți bancomatele! Să începeți să vă scoateți toți banii din bănci! Eu, în calitate de senator al României, solicit românilor să-și scoată toți banii din bănci! Începeți să plătiți cu cash! Este prima lovitură pe care puteți să o dați ocultei mondiale.” Mișto, ce să zic, dar pe mine mă interesează care-i a doua lovitură.

”Scoate, băăă, cashul de la bancomat, că te rupe oculta-n gură! Că are ea un plan să te controleze, să faci plăți doar cu cardul, să știe pe unde ai umblat, să nu mai poți să iei o pâinică, să una, să alta…” Nu e chiar un citat, ci un rezumat relevant al delirului. Puteam să rezum mai bine de atât, dar a meritat efortul stilistic. Deci… speriat de perspectiva de a plăti cu cardul, când merg la o toaletă publică, caz în care oculta va afla dacă am sau nu probleme de digestie, vă mărturisesc că nu îmi e clar, iar lucrurile neclare mă neliniștesc profund, afectându-mi echilibrul psihic vădit precar, cum fac: scot cardul înainte sau după ce am folosit toaleta.

Dacă o ascultam pe Diana sau măcar pe Costi să-l fi ascultat să scot tot din bancă, aveam una de-un leu în buzunar și nu mai dădeam ocazia ocultei, folosindu-mi cardul, să afle detalii despre tranzitul meu intestinal.

În altă ordine de idei, dacă dai acatiste și nu ai cash, ce faci? Păi nu te bate bunul Dumnezeu? Are dreptate doamna senator (nu râdeți, că unii chiar au votat-o!) Și uite cum oculta te îndepărtează de credință.

Dacă Șoșoacă și Costi o ard magistral pe partea economică, aștept și ceva sfaturi medicale de la Fuego sau de la Viorica din Clejani.

Pot să bat câmpii până se schimbă banii pe tema asta. Am pe final trei mici nelămuriri, pe care încerc să le rezum în trei întrebări ceva mai mari:

Oare lui Costi Ioniță și Dianei Șoșoacă le-a trecut prin cap că cei cărora le adresează apelul disperat cu retragerea de cash nu au card, iar dacă au nu prea au mai nimic pe el? (chestie de targhetare a mesajului) Dacă lui Costi nu-i place oculta, de ce s-a mutat la ea în SUA? De ce nu o arde ”pă cash” la Moscova, unde adevărații gânditori, spiritele libere, geniile economice au libertatea să facă ce vor, inclusiv să cadă accidental de la ultimul etaj, de la prea multă libertate? Dacă tu crezi că oculta te controlează de atâția ani, îți ascultă telefoanele, știe că te somează băncile, chiar nu realizezi că știe că nu ai bani pe card nici de o tură la păcănele?

P.S.: Pentru a fi oarecum în targetul lor, că doar nu-i las singurei la greu, pentru a susține lupta împotriva îmbuibaților care nu știu cum să ne mai stoarcă de bani și să controleze ei tot, vă dezvălui care este secretul îmbogățirii: indiferent ce achiziționați, nu plătiți nici cash, nici cu cardul. Fugiți cât vă țin picioarele! Urmăriți-mă și pentru alte sfaturi financiare de calitate, din trendul ”Șoșo&Costi”!