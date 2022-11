Cum devii client al Hidroelectrica în șase pași, online, în cinci minute. Are cel mai mic preț de pe piață

La solicitarea a numeroși cititori, Observatorul Prahovean publică astăzi ghidul Hidroelectrica pentru clienții noi. Tariful practicat în prezent pentru contractele încheiate pe 12 luni până la finalul anului este de 0,73 lei/kwh, cu toate taxele incluse, indiferent de consumul lunar. Acest articol nu este unul publicitar, ci are un caracter strict informativ.

Acest ghid tratează cazurile schimbării de furnizor când solicitantul este deținătorul unei cărți de identitate validă, iar pentru locul de consum în discuție există deja încheiat un contract de furnizare a energiei electrice activ.

Pentru cazurile în care solicitantul deține o carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau pasaport, ori locul de consum nu a beneficiat de energie electrică în urma încheierii unui contract de furnizare cu nici unul dintre furnizorii de energie electrică, documentele necesare contractării se trimit în format fizic la una din adresele punctelor de lucru cu publicul.

Pasul 1 – Acord GDPR

Este necesar acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin bifarea celor trei căsuțe și bifarea căsuței din colțul de jos din partea dreaptă a paginii prin care se asigură diferențierea între om și robot în scopul prevenirii SPAM-ului.

Pasul 2 – Date personale

Se va încărca o carte de identitate valabilă (format .pdf). Pentru alte documente precum CI provizorie, buletin de identitate sau pasaport, documentele necesare contractării se trimit in format fizic.

Solicitantului contractului îi revine sarcina de a verifica și valida fiecare informație preluată de pe documentul încarcat.

Pentru primirea facturilor sau a altor documente rezultate din derularea contractului in format electronic, se va bifa opțiunea Email. (fig. 2) Recomandăm această variantă pentru operativitate cât și pentru protejarea mediului inconjurător.

Atunci când se dorește însă ca facturile să fie trimise în format fizic, în plic, se va avea în vedere ca la sfârșitul acestui pas să se bifeze ca toate documentele rezultate din derularea contractului să fie transmise la adresa de domiciliu.

Modificarea acestei opțiuni după generarea si semnarea contractului se mai poate face doar prin transmiterea unei solicitări în acest sens către Serviciul Contractare Casnic fie prin intermediul apelării serviciului de Call Center prin nr de tel. 021 9834 ; 021 9861, fie prin transmiterea unei sesizări prin intermediul secțiunii Reclamații.

Pasul 3 – Titular contract și furnizor actual

Se selectează furnizorul actual din lista furnizorilor Pentru clienții care apar ca și titulari pe factura emisă de actualul furnizor se trece la pasul următor.

Dacă solicitantul contractului este altul decât cel cu care s-a incheiat contractul cu actualul furnizor (numele de pe factură este diferit de cel al solicitantului) se va avea în vedere debifarea căsuței din dreptul întrebării Sunteți titularul contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual?

Pasul 4 – Loc de cosum

În acest pas este necesară încarcarea unei facturi cît mai recente emise de furnizorul actual, în format pdf cu dimensiunea maximă de 10MB. Nu se va inversa ordinea paginilor în factura si nu se vor încărca documente care nu sunt lizibile.

Se vor prelua date precum POD și seria de contor, însă revine clientului sarcina de a verifica, corecta dacă este nevoie și confirma aceste informații.

Se vor avea în vedere și completarea consumurilor lunare estimate cât mai précis posibil. Acestea vor fi ulterior preluate în convenția de consum ce se va încheia între furnizor și client în vederea facturării consumului lunar estimat.

În cazul in care adresa locului de consum este diferită de cea din CI (verificată și confirmată la pasul 2), se vor introduce manual informațiile în conformitate cu adresa din actul de proprietate.

Pasul 5 – Semnare documente

Documentele completate pana la acest moment trebuie asumate, in vederea producerii consecintelor juridice previzionate de catre client. Acest lucru se materializeaza prin semnarea acestor documente, moment de la care oferta Viitor Verde este considerata acceptata de catre client si contractul intre parti intra in vigoare. Modalitatea de semnare reprezinta reprezentarea grafica a propriei semnaturii olografe si are aceleasi atribute si va fi utilizata pe toate documentele intocmite in aceasta etapa.

Pasul 6 – Sumar

Acesta reprezintă ultimul pas din procesul de contractare prin intermediul portalului.

Se pot consulta datele care vor face parte din documentele contractuale ținându-se cont că după finalizarea verificării și confirmarea datelor nu se va mai putea reveni asupra datelor.

După apasarea butonului Finalizeaza documentele contractuale se vor genera și se vor transmite pe emailul furnizat în pasul 2 ca dată de contact.

Acesta este pas obligatoriu pentru ca Hidroelectrica să înceapă demersurile necesare schimbării furnizorului.

IMPORTANT ! Doar după parcurgerea acestui pas contractul este valid, orice document descărcat anterior nu are valoare .

Dacă se dorește continuarea procesului de contractare a unui loc de consum nou aparținând aceluiași client, se poate selecta butonul Adauga un nou loc de consum iar procesul va fi reluat de la pasul 3, datele personale fiind precompletate în conformitate cu validările și confirmările anterioare.

Atenție!

Adăugarea unui loc de consum pentru care solicitantul este o altă persoană decât cea care a completat datele pentru locul de consum anterior presupune necesitatea re-accesării linkului https://client.hidroelectrica.ro/contractare și validarea tuturor pașilor (1-6) necesari emiterii contractului de furnizare a energiei electrice.

După parcurgerea acestor 6 pași descriși și primirea pe cale electronică a contractului semnat și, unde este cazul, a notificării de împuternicire în vederea rezilierii contractului cu actualul furnizor, noul dvs furnizor (HIDROELECTRICA SA), este responsabil de informarea operatorului de distribuție și a actualului furnizor despre preluarea locului de consum.