Cum poți fi alertat cu 25 de secunde înainte de producerea unui cutremur, pe telefon, de INFP

Institutul Național de Fizică a Pământului a înființat un canal pe aplicația de telefon mobil Telegram, prin care puteți fi notificați cu 25 de secunde înainte de producerea unui cutremur.

Ce trebuie să faceți

Puteti primi alerta seismica timpurie pe telefoanele cu Android sau iOS, instaland aplicatia Telegram din Google Play sau App Store.

Pentru a configura alerta seismica pe telefonul dumneavoastra va rugam sa urmati pasii de mai jos.

Instructiunile sunt similare atat pentru telefoanele cu Android cat si pentru iPhone/iPad/iPod.

Inainte de instalare va rugam cititi cu atentie documentul cu Termenii si Conditiile anexate aplicatiei.

Activare alerta

Scrieti in campul de cautare @alertacutremur_bot si selectati prima optiune

Apasati START pentru a incepe interactiunea cu Bot-ul @alertacutremur_bot

Va aparea o lista cu comenzile disponibile. Alegeti optiunea /alerta dand click pe ea sau scriind-o efectiv in campul de mesaj

Dati click pe butonul Citeste Termenii si Conditiile

IMPORTANT – Va rugam cititi cu atentie Termenii si Conditiile serviciului. Daca nu sunteti de acord cu acestia, va rugam insistent sa nu folositi serviciul de Alerta Seismica prin Telegram.

Dati click pe butonul Accept daca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile. In caz contrar apasati butonul Refuz.

Introduceti numarul de telefon si adresa de email. Aceste date sunt stocate de catre INCDFP si confirma decizia dumneavoastra personala de utilizare a serviciului de alerta pe propria raspundere, in fata autoritatilor.

Veti primi acces pe 4 canale de alerta si unul pentru educatie seismica.

Puteti sa utilizati mai multe canale in acelasi timp, in functie de preferintele dumneavoastra pentru pragurile de magnitudine ale alertelor.

M < 5 – alerta pentru cutremure cu magnitudine mai mica de 5

M 5-6 – alerta pentru cutremure cu magnitudine intre 5(inclusiv) si 6

M 6-7 – alerta pentru cutremure cu magnitudine intre 6(inclusiv) si 7

M 7+ – alerta pentru cutremure cu magnitudine mai mare sau egala cu 7

Educatie Seismica – masuri de preventie a riscului seismic si comportamentul din timpul acestuia

Pentru a utiliza aceste canale, dati click pe butoanele aferente.

Canalele la care v-ati abonat pentru notificari vor aparea in lista impreuna cu bot-ul @alertacutremur_bot

Personalizare notificari

Puteti sa va personalizati notificarile modificand frecventa de primire, sunetul de alerta si prioritatea acestora. Pentru a personaliza notificarile primite pentru un canal (ex. M<5), dati click pe numele canalului atunci cand va aflati in el

Dati click pe Notifications

Alegeti optiunea Customize si bifati casuta Enable Custom Notifications

Optiunile disponibile in acest ecran:

Sound – un sunet de alerta predefinit sau personalizat

INFO – Pentru a adauga un sunet nou, altul decat cele disponibile in memoria telefonului, transferati noul sunet in folderul **Notifications** din memoria telefonului sau cardul SD

Vibrate – setari pentru vibratie

Smart Notifications – setati numarul maxim de notificari pe minut/minute.

INFO – Alertele pot sosi in mod repetat intrucat se primesc semnale de la mai multe statii, de aceea va rugam sa acordati atentie acestei setari daca doriti reducerea numarului de alerte in timpul unui cutremur.

Daca dezactivati aceasta optiune, veti primi fiecare alerta trimisa in timpul unui cutremur.

Priority – setari pentru prioritatea alertei in timp ce utilizati diferite profile de sunet ale telefonului (ex. silentios, conferinta etc).

INFO – pentru a pastra active sunetele alertelor chiar si in timp ce utilizati modul silentios al telefonului, navigati la setarile telefonului > Notifications > Apps > Telegram si activati Priority

Color – daca telefonul dumneavoastra dispune de un LED frontal, puteti seta o culoare ce va fi afisata de acesta in timpul alertei.

Alte comenzi disponibile

Bot-ul @alertaCutremur_bot ofera cateva optiuni informative

/romania – afiseaza ultimele cutremure din Romania cu magnitudine locala mai mare sau egala cu 4. Alertele se trimit pentru toate aceste cutremure.

/global – afiseaza ultimele cutremure din lume cu magnitudine locala mai mare sau egala cu 5 (pot fi revizuite cu magnitudini mai mici).