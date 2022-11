În satul „vedetă” al Prahovei, unde a fost descoperit coiful geto-dac din aur, au secat fântânile. ”Mergem cu căruța să cumpărăm apă”

Satul Coțofenești este cunoscut, la nivel național, pentru descoperirea acum aproape 100 de ani a coifului geto-dac, ce datează din prima jumătate a secolului al IV-lea I.Hr. O piesă din aur masiv, cântărind 770 grame, care a făcut să se vorbească despre mica așezare prahoveană inclusiv peste hotare. În ciuda statutului de „vedetă”, dată fiind asocierea cu impresionanta descoperire arheologică, viața localnicilor, în anul de grație 2022, nu-i prea ușoară. Mii de suflete nu știu cum arată apa potabilă la robinet, asta deși promisiuni au fost multe. Fântânile au secat și ele, așa că oamenii sunt disperați.

„Noi, aici, în satul ăsta nu am avut apă niciodată. Rețea există, dar stăm și ne uităm la ea. Ne încredem în promisiuni de ani de zile. Aveam și noi niște fântâni. Au secat și acelea. Iar cele care mai au apă, ei bine, fiind în zona Slănicului, e sărată.

Mergem cu căruța, cu microbuzul să cumpărăm apă îmbuteliată. Grădinile se usucă. Animalelor nu avem ce le da. Ajungem să le vindem din cauza asta, ce facem?!”, a povestit, aproape resemnată, o localnică.

Primarul Ion Ioniță este optimist. Spune că cel mai târziu în primăvara lui 2023, oamenii vor avea apă potabilă la robinete. Nu s-a putut până acum din cauza unor „neînțelegeri și chestiuni birocratice”, spune acesta.

La Coțofenești, rețea de apă există. Și nu doar la Coțofenești, ci în întreaga comună Vărbilău. 55 de kilometri de rețea. 8 milioane de lei bani obținuți ca finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În 2018. Lucrarea trebuia finalizată, din spusele primarului comunei, în noiembrie 2019, iar recepția ar fi trebuit să aibă loc la finele lui 2020.

„Am avut un constructor neserios. Nu s-a ținut de termene. I-am dat vreo șase amânări. A zis ca va fi gata la 31 iulie 2021. Ne-am judecat, încă suntem în procese. Până în martie 2022, am tot tras de el să ducă lucrarea la bun sfârșit. Pe 12 octombrie a avut loc recepția lucrării. Urmează recepția de punere în funcțiune.

Ieri am trimis adresă către Hidro Prahova pentru umplerea rețelelor. Ideea e că societatea nu face asta dacă oamenii nu au branșamente făcute. Eu le-am zis pe toate căile, inclusiv în ziarul nostru local, că trebuie să se branșeze, să facă contracte. Pre puțini, spre deloc, însă. Dar sunt optimist. Eu zic că până în martie, aprilie 2023, rețeaua va fi funcțională”, a precizat Ion Ioniță, primarul comunei Vărbilău.

Primar care mai spune că, în această perioadă în care fântânile au secat, „din sursa mea proprie, tratată, chiar ieri am dus 300 de litri de apă la o școală din comună. Am o fântână care are apă curată. Dau și la școală și cui mai are nevoie prin localitate. Până s-o rezolva problema să fie toată lumea mulțumită.”