Va fi impus un preț unic la curent electric pentru toți consumatorii, de la 1 ianuarie 2023 (Surse)

Potrivit unor surse guvernamentale, legislația privind tarifele la curent electric s-ar putea schimba radical de la începutul anului viitor.

Astfel, la propunerea PSD, notează Antena 3, se va renunța totul la pragurile actuale și se va introduce un preț unic pentru toată lumea, indiferent de casnici sau non-casnici.

Prețul ar putea fi de 1,3 lei/KWh, indiferent de consumul de energie electrică înregistrat.

Astfel, doar cei cu venituri mici pe membru de familie vor mai beneficia de compensări astfel încât să plătească doar 0,68 de lei/kwh.

Proiectul PSD va fi discutat într-o ședință viitoare a coaliției de guvernare.

Cât costă acum curentul electric

Conform prevederilor OUG 119/2022, care a adus modificari la OUG 27/2022, plafonarea preturilor la energie electrica inseamna ca pentru consumul realizat in perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, pretul final facturat de catre furnizorii de energie electrica este de:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus (inclusiv locuri de consum racordate dupa 1 ianuarie 2022) in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 a fost intre 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh.

Consumul de energie electrica ce depaseste 255 kWh/luna se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022 actualizata;

c) pentru clientii casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mare de 300 kWh, conform preverderilor articolului 5 din OUG 27/2022 actualizata, pretul final facturat se stabileste de catre furnizor ca suma a componentei de achizitie, componenta de furnizare, componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementarilor ANRE, si componentele reprezentate de T.V.A., accize, contributia de cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi.

In cazul clientilor casnici cu un consum mediu lunar realizat in 2021 mai mare de 300 kWh care nu pot intra sub beneficifiul unui pret plafonat facturat in aceasta perioada, dar al caror consum inregistrat in anul 2022 se incadreaza in oricare din transele de consum precizate mai sus, precum si in cazul clientilor casnici racordati incepand cu data de 1 ianuarie 2022, se vor emite in luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a OUG 27/2020, utilizand pretul final conform transei aferente de consum.