Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploiești, prezent la evenimentul Addvantage organizat la reședința Ambasadorului Marii Britanii la București

Centrul de Limbi Străine Belle Languages Ploiești a fost reprezentat la evenimentul Addvantage organizat la reședința Ambasadorului Marii Britanii la București chiar de către fondatoarea acestuia, Constanța Rușinaru.

Marți, 25 octombrie, a avut loc la reședința Ambasadorului Marii Britanii la București, Excelența Sa Andrew Noble, evenimentul „Addvantage”, ce ii aduce la un loc pe toți reprezentanții Școlilor și Centrelor Premium, de pregătire a limbii engleze, din întreaga țară.

Acest eveniment are loc anual și este organizat de către Consiliul si Ambasada Marii Britanii la București.

Centrul de Limbi Straine Belle Languages este Centrul de Pregatire Premium din Ploiești și, a fost reprezentat la acest eveniment de către fondatoarea acestuia: d-na Constanța Ruşinaru.

„Ne bucurăm și, totodată ne mândrim că pentru încă un an consecutiv, am dovedit că putem menține un standard ridicat în ceea ce înseamnă excelența în educație și pregătirea limbii engleze, în ciuda problemelor apărute la nivel mondial din ultimii doi ani. Faptul că suntem centru Premium, nu înseamnă „cantitate” ci „calitatea” serviciilor pe care noi le oferim!”

Belle Languages a devenit Centru de Pregatire Premium, datorită performanțelor obținute în urma pregătirii și susținerii examenelor Cambridge English din ultimii 10 ani, cât și pentru numărul mare de candidați anual, (peste 200 in acest moment) care aleg să susțină an de an examenele de limba engleză: Young Learners English (Starters, Movers, Flyers), Key English Test (A2), Preliminary English Test (B1), First Certificate In English (B2) și Cambridge Advanced English (C1) în Ploiești.

La acest eveniment, noul director al British Council Romania, Andrew Glass, a prezentat proiectele pe care urmează să le deruleze in România și, alaturi de echipa sa și Aniella Buşilă, Consultant Cambridge University Press & Assessment România, i-au felicitat pe toți cei prezenți pentru performanțele și rezultatele obținute din ultimul an academic.