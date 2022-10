„De o lună și jumătate aștept rezultatul și nimic. La telefon nu răspunde nimeni”. Experiența unei ploieștence care a participat la testarea gratuită Babeș Papanicolau

O ploieșteancă în vârstă de 34 de ani s-a prezentat, pe 12 septembrie, la unitatea mobilă din Ploiești, dorind să beneficieze de serviciile gratuite ale campaniei de testare Babeș Papanicolau. Femeia are grave probleme de sănătate și, aflând de această oportunitate, a vrut să economisească aproape 500 de lei, cât o costă în sistem privat un astfel de examen citologic. Numai că nici astăzi, 27 octombrie, ploieșteanca nu a primit rezultatele investigațiilor. Nici ea, nici alte femei care s-au testat. Iar numărul de telefon pus la dispoziție pentru informații nu este alocat.

„Am sunat și mi-am făcut programare. Unitatea mobilă era pe strada Văleni, la numărul 32. Mi s-a transmis că sunt așteptată pe 12 septembrie, între ora 14.00 și 14.30. Când am ajuns acolo, doamnele, cadrele medicale, nu aveau nicio treabă cu programarea făcută. Am stat 45 de minute și nimeni nu m-a întrebat nimic.

Voiam să plec, dar știind că am grave probleme ginecologice, am zis să nu ratez, totuși, oportunitatea. Mi s-au recoltat probe, într-un final, probe și mi s-a zis că rezultatele vor veni în plic în aproximativ o săptămână, maximum două. A trecut o lună și jumătate și …nimic. Nici eu, nici celelalte femei cu care am discutat și care au fost și ele la testare nu am primit nimic. Tot sunăm în continuu, dar numărul nu este alocat. Experiența mi-a lăsat un gust amar. O să merg în privat, dar e păcat că suntem tratate așa. Nu mai am pic de încredere”, ne-a povestit femeia.

Campania de testare gratuită Babeș Papanicolau sau HPV este o campanie națională, susținută de Ministerul Sănătății. Ea este dedicată tuturor femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, scopul fiind acela de prevenire și depistare precoce a cancerului de col uterin.