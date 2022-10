Simona Halep a fost testată pozitiv la un control antidoping, la US Open

Simona Halep a fost testată pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open, cu o substanță ce se găsește în medicamentele anti-anemie. A fost suspendată provizoriu din toate competițiile sportive.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numită Roxadustat, într-o cantitate mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile în care am fost educată.

Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit pentru a dovedi că n-am luat intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani” a scris Simona Halep pe Facebook.

Conform Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA), Halep a fost suspendată provizoriu din circuitul de tenis. “Halep a furnizat un eșantion în timp ce concura la US Open în august 2022. Proba a fost împărțită în probe A și B, iar analiza ulterioară a constatat că proba A conținea FG-4592 (Roxadustat), care este o substanță interzisă inclusă în lista de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA)”, transmite ITIA, care completează “Pe durata suspendării provizorii, jucătorul nu are dreptul de a participa la niciun eveniment de tenis organizat de organismele de conducere ale sportului”

Simona Halep fusese eliminată de Daria Snigur în primul tur de la US Open. A anunțat în urmă cu o lună că nu va mai juca în niciun turneu în acest an. A mărturisit că se confruntă de mulți ani cu probleme de respirație, motiv pentru care s-a operat la nas, iar după US Open s-a simțit epuizată mental.