Închisoare pe viață pentru Ionuț Gologan, cărăușul de droguri din Telega

Închisoare pe viață pentru Ionuț Gologan, tânărul din Telega, prins în 2012, pe aeroportul din Kuala Lumpur, Malaysia, având asupra sa 2,5 kilograme de droguri de mare risc. Tânărul din Telega, atunci în vârstă de doar 20 de ani, fusese condamnat la moarte prin spânzurare. Ulterior, sentința a fost schimbată în 20 de ani de pușcărie și 10 lovituri de bici. Acum, potrivit spuselor tatălui lui Ionuț, Dumitru Gologan, prahoveanul își va petrece restul zilelor în spatele gratiilor. În condiții inumane, greu de imaginat. Sentința dată de magistrați a fost închisoare pe viață.

Ionuț Gologan are acum 30 de ani. De 10 ani ani, viața lui se limitează la cei patru pereți ai unei celule. Crescut doar de tată și o bunică, , mama abandonându-l la naștere, Ionuț a vrut să facă bani repede și ilegal. Cărăușia l-a costat scump de prahovean. A fost dus imediat într-o puşcărie de maximă siguranță, unde va sta tot restul vieții.

Dumitru Gologan, tatăl tânărului, ne-a povestit, astăzi, că, de două ori pe lună, timp de un sfert de oră, are voie să vorbească cu fiul său.

„Îi e cumplit de greu. Îmi zice, plângând, că vrea acasă. Nu mi-am pierdut speranța că, într-o bună zi, îl voi revedea. Mă bucur măcar că nu a fost condamnat la moarte, că știu că nu i-au pus ștreangul de gât. Măcar îl știu viu, chiar dacă dincolo de gratii. Bunica e și ea distrusă. Am dus-o la azil. Are 90 de ani. Ionuț e singurul ei nepot. De 10 ani plânge de dorul lui. A fost copil fără minte când a făcut ce a făcut. Plătește câte zile mai are pentru asta”, ne-a mărturisit, cu vocea stinsă, tatăl lui Ionuț.

Citește și: Mărturia emoționantă a tatălui prahoveanului care a scăpat de pedeapsa cu moartea în Malaysia: ”Măcar știm că nu i se va pune ștreangul de gât!”

Ani de zile autoritățile din România s-au luptat să obțină un acord de aducere în țară, pentru ca Ionuț Gologan să își ispășească pedeapsa la una dintre închisorile din România. Toate demersurile au fost fără rezultat. Nu există acord diplomatic între cele două țări, motiv pentru care Ionuț Gologan va rămâne închis într-o închisoare de maximă securitate, în Malaysia, până la finele vieții. Autoritățile din Malaysia nu știu ce înseamnă milă și clemență atunci când vorbim de trafic de droguri.