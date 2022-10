Despre salariile polițiștilor – Marian Godina, lecție despre cum ”să ieși din c…t, în loc să îi tragi pe alții în al tău”

În ciuda poveștilor/legendelor despre salariile polițiștilor din MAI, exceptându-i pe cei cu funcții de conducere, s-a tot discutat. Mult s-a discutat și despre cum un polițist local a ajuns să câștige mai mult, chiar mult mai mult decât unul adevărat, școlit și intrat în structurile MAI.

Într-un interviu acordat de curând, polițistul Marian Godina a vorbit despre gândul ca după concediul legal de creștere a copilului să nu mai revină în poliție și să urmeze un alt drum, care i-ar asigura o bătrânețe decentă. Comentariile în urma difuzării interviului l-au determinat să clarifice aspectele care pe unii i-au revoltat, iar postarea vă asigurăm că merită citită până la capăt.

Marian Godina: ”În urma apariției interviului de la Europa Liberă am citit niște comentarii de m-au lăsat mască.

Mai exact, în cadrul interviului am spus că mă gândesc serios ca după ce mi se încheie concediul de creștere a copilului să nu mă mai întorc în Poliție, principalul motiv fiind venitul, care este în jur de 5000 de lei lunar, (3740 de lei salariul, 1000 de lei norma de hrană și 260 de lei norma de echipament) eu considerând că merit mai mult de atât și că pot face mai mult cu viața mea.

Oare ce nu s-a înțeles? Oare cât de tălâmb să fii să nu înțelegi ce am spus mai sus?

Se pare că sunt totuși destui care n-au înțeles, căci în zeci de comentarii am citit că ar trebui să îmi fie rușine că vreau mai mult, că sunt oameni cu salarii mult mai mici.

Eu nu am zis că vreau ca Poliția să-mi dea mai mult, ci că nu m-aș mai întoarce pentru că eu consider că pot face mai mult în privat.

Ai 2000 de lei salariu și ești mulțumit? Te-ar mulțumi un salariu de 5000 de lei lunar? Bravo, te felicit! Se tot scot locuri în Poliția Română, ba mai mult, va fi unul în plus dacă voi pleca eu, așa că îl vei putea accesa cu toată încrederea, te încurajez să o faci și astfel vei ajunge ca după 16 ani de poliție să ai un venit lunar de 5000 de lei, adică suma pentru care mă invidiezi atât de mult acum.

După 25 de ani de poliție, lucrați efectiv în operativ, vei ieși cu o pensie „specială” în jur de 3000-4000 de lei. Dacă ți se pare atât de mare, că tot m-ai certat că alții au pensii mult mai mici, iată că ai încă un motiv ca să aplici. Eu nu vreau ca la pensie să trăiesc din 3500 de lei pe lună. Chiar nu vreau.

Vreau să mă pot bucura de timpul pe care îl voi avea atunci la dispoziție, vreau să îmi pot ajuta eu copiii, nu să fiu eu o povară pentru ei. De aceea nu îmi doresc să rămân și să ajung la acea pensie „specială”, ți-o las ție cu mare drag. Îmi vei spune din nou că sunt alții cu pensie și mai mică. Știu, am și eu părinți, mama mea are 1100 de lei pensie. Dar e ăsta un argument ca eu să zic sărut mână pentru 3500? Eu zic că nu, de aceea vreau să fac în așa fel să nu stau pe suma asta la pensie. Am voie? Îmi dai voie? Sau mă cerți?

După cum spuneam, fiecare își setează propriile țeluri, dacă te mulțumești tu cu atât, nu îmi cere mie să-mi fie rușine că vreau mai mult de la viața mea, nu ți-am cerut ție vreun leu și nici statului. Nu am zis că vreau salariu mai mare, ci doar că știu că pot mai mult de atât.

Dar, repet, fiecare știe cât poate.

Între noi fie vorba, dacă nu ai reușit să pricepi un interviu în care am vorbit foarte simplu, pe înțelesul oricui, mi-e greu să cred că vei ajunge la un salariu prea mare. Probabil d-aia ți se și pare enorm un salariu de 5000 de lei.

PS În concediu de creștere a copilului poate intra fie mama, fie tata, indiferent unde lucrează, că îmi reproșează unii treaba asta de parcă pe ei nu i-a lăsat careva să facă asta. E legal. Și e chiar fain să-ți petreci tot timpul alături de familie.

PPS În loc să încercați să-i trageți pe alții în căcatul în care vă scăldați, mai bine ați încerca să ieșiți voi de acolo. Ar fi mai bine pentru voi!”