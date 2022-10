200 de lei pentru…”șansa de a colabora cu Bianca Drăgușanu”. Afacerea „aveți un copil ce poate ajunge celebru” face noi victime la Ploiești

”Afaceriștii” continuă să profite de părinții care se plimbă cu copiii prin centrul Ploieștiului. Cel mai recent caz: mămica unui băiețel de 8 ani, racolată de așa zișii agenți în domeniu. Femeia a fost abordată în zona Complexului Comercial Mercur. „Aveți un copil ce va ajunge model. Vă propunem ca, alături de alți 6 băieței, să colaboreze cu Bianca Drăgușanu”. Pentru început, a plătit 200 de lei taxa de înscriere pentru a intra în baza de date, cu posibilitatea de a se număra, ulterior, printre „norocoșii” selectați.

Și acest „noroc”, însă, costă. Alți 2000 de lei pentru ca cel mic să devină celebru.

Femeia care ne-a relatat pățania vrea doar ca nimeni să nu mai fie păcălit.

„Am fost abordată pe stradă, cu un text de genul: „aveți un copil ce poate ajunge model, poate prezenta pentru mărci de renume, alături de Bianca Drăgușanu” . M-au convins să merg într-un birou, iar aici o altă persoană, ce la are cu „papagalul” m-a păcălit bine de tot. Am semnat o convenție, am achitat suma de 200 de lei, din dorința de a-mi promova băiatul. La două zile am fost sunată și mi s-a zis că se numără printre „norocoșii” selectați. Doar că treaba asta mă costă 2000 de lei. Când le-am zis că nu dispun de această sumă, doamna respectivă a devenit recalcitrantă, chiar agresivă. Mi-a zis: „haideți, doamnă, nu vreți să vă faceți copilul celebru? Plătiți 2000 de lei și vă promitem colaborări care îl vor propulsa în lumea aceasta”, ne-a povestit mămica.

Este doar una din zecile, poate chiar sutele de persoane, care au pățit asta.

”Lucrurile – a continuat femeia, s-au agravat în momentul în care a cerut cei 200 de lei înapoi și a amenințat cu Poliția. „Să nu au curaj, că te aranjăm noi!”, m-a amenințat tânărul care, inițial, mă racolase”.

Cum funcționează schema

”Semnezi un contract, mai bine zis, o convenție, pe care bineînțeles nu îl citești decât pe sărite, și care îi acoperă pe cei care fac această manevră, întrucât prin acel contract ei nu se obligă la nimic, decât să realizeze o fotografie digitală tip portret și posibilitatea de a-l chema pe copil la „activități organizate de prestator pe o perioadă de 1 an Adică, niciodată”, a concluzionat mămica ce consideră păcălită, la fel ca și alți părinți care ne-au mai sesizat asta de-a lungul timpului.

Prahoveanca are de gând să depună plângere la Poliție. Va fi, probabil, una din multele reclamații rămase pe birou, întrucât firma în cauză se acoperă de hârtii și profită de naivitatea celor care „citesc printre rânduri”, plătesc taxe de înscriere și…rămân cu „buza umflată”.

Poliția face apel la precauție, sfătuindu-i încă o dată pe părinți să nu mai pice în astfel de capcane.

Am solicitat un punct de vedere IPJ Prahova cu privire la acest fenomen ce are loc chiar în centrul Ploieștiului. Vom reveni.