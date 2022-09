Domeniul Cantacuzino, locul unde, timp de trei zile, are loc cel mai elegant show de echitație

Resursă culturală și economică pentru Prahova, domeniul Cantacuzinilor respiră și acum rafinamentul epocii nobiliare de secol XX. Impunător pe vremuri, impunător și acum, în ciuda stării de degradare, „Micul Trianon” te duce cu gândul la o lume de basm, demult apusă, cu o societate aleasă, cu activități și preocupări pe măsură. Celebrul domeniu este, de ani de zile, locul unde se desfășoară una dintre cele mai elegante manifestări de echitație, Karpatia Horse Show, eveniment ajuns la cea de-a șaptea ediție.

Lux și opulență, rafinament și viață fastuoasă. Asta „respiră”, parcă, ceea ce a fost odată grandioasa construcție ridicată pe domeniul din Prahova de prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut, pentru averea sa importantă, drept Nababul. Demult, o rafinată clădire, copie fidelă a palatului de la Versailles.

Sunt 150 de hectare pe domeniul din comuna prahoveană Florești, prevăzute cu parcuri în care pot fi zăriți arbuști de esență rară, dar și terenuri de vânătoare și echitație. Verdeață la tot pasul și un aer de poveste…

Citește și: Călărie, muzică și noblețe la Karpatia Horse Show 2022. Un festival ecvestru pentru toată familia!

În urmă cu 76 de ani, era emis decretul regal prin care Regele Mihai I clasa ca monumente istorice palatul și parcul din comuna prahoveană. Parcul de pe Domeniul Cantacuzino este unul dintre primele parcuri-monument istoric din România și se alătură unora precum cel al palatului Mogoșoaia (clasat prin Decret Regal în 1945), Grădina Cișmigiu din București sau Parcul Romanescu (fost Bibescu) din Craiova.

„Prin grația lui Dumnezeu și voința națională La toți de față și viitori, sănătate!”, a spus Majestatea Sa Mihai I al României în momentul casării ca monument istoric a palatului și parcului de la Florești.

Pe domeniul Cantacuzino, o adevărată bijuterie arhitectonică și a naturii, au loc, frecvent activități de recreere. Spații de agrement cu ponei și cai, trăsuri, ateliere creativ -educative pentru copii și tineri, aventura parc, dar și simplu plimbări în natură care conturează în sufletul oricărui vizitator imaginea de demult a acestui loc. Una desprinsă, parcă, din filele unei cărți de povești.

Și an de an, aici, pe domeniul Cantacuzino, are loc evenimentul de excepție dedicat pasionaților de hipism. Karpatia Horse Show a ajuns la cea de-a șaptea ediție și își deschide porțile tuturor iubitorilor de hipism, chiar weekendul acesta, pe 23,24 și 25 septembrie.

Așadar, dacă vreți să vă bucurați de un sfârșit de săptămână chiar de poveste, Karpatia Horse Show este locul ideal în care să vă puteți bucura de frumos, noblețe și rafinament.