Ce măsuri a luat Consiliul Județean Prahova pentru reducerea numărului de accidente în intersecția DJ100B cu DN1D, la Fulga

Consiliul Județean Prahova anunță primele măsuri pentru reducerea numărului de accidente care se produc la intersecția DN1D cu DJ 100D, una dintre cele mai periculoase intersecții din Prahova.

DJ 100D este drumul care face legătura între localitățile Fulga și Bărăitaru.

Anunțul Consiliului Județean vine în urma unei solicitări pe care Observatorul Prahovean a făcut-o la începutul lunii septembrie.

„Având in vedere adresa dumneavoastrã înregistratã la Consiliul Judetean

Prahova cu nr. 20690/09.09.2022 prin care solicitati un punct de vedere cu privire la situatia prezentata in articolul publicat pe site-ul www.observatorulph.ro in data de 05.09.2022, vã facem cunoscute urmätoarele:

Având in vedere numárul Mare de accidente rutiere ce s-au produs in zona intersectiei DJ 100B cu DNID, Consiliul Judetean Prahova impreunã cu Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, prin Directia Judeteanã de Protectia Plantelor si intretinerea Drumurilor Judetene, au efectuat lucrári de semnalizare si marcare a zonelor cu risc major de accidente;

> Consiliul Judetean Prahova are în derulare contracte subsevente aferente acordurilor cadru „Servicii si lucrari de întretinere si reparatii a drumurilor, podurilor si anexelor acestora – drumuri judetene” in cadrul carora ‘s-au executat lucrári de reparatii pe drumurile judetene, inclusiv pe drumul judetean DJ 100B;” au precizat reprezentanții CJ Prahova pentru Observatorul Prahovean.