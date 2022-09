Petre Daea: „Am produs ce ne trebuie în ţară şi avem şi pentru export!”

Ministrul Agriculturii le-a dat românilor asigurări că, deşi a fost un an greu, producţia este una bogată şi vor avea ce să mănânce în această iarnă. „Cantitatea de grâu este necesară pentru consumul propriu cât şi pentru export”, a spus Petre Daea.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, în acest weekend, la Festivalul „Toamna Buzoiană, unde a lăudat munca legumicultorilor.

„Vreau să cumpăr de la fiecare producător, ceea ce produce cu multă migală, atenţie şi cu mult suflet. De fiecare dată mă întâlnesc cu dorinţa lor de a vinde şi evident, cu sentimentul că fac un lucru bun, cumpărând de la producătorii noştri, oameni deosebiți, pe care îi respectăm prin a le cumpăra şi a le folosi alimentele pe care le produc de fiecare dată.

Mâncăm ce am produs. Din fericire, am produs ce ne trebuie în ţară şi avem şi pentru export. Deşi e un an greu, România a produs anul acesta, prin grija şi munca fermierilor, cantitatea de grâu este necesară pentru consumul propriu cât şi pentru export.

De asemenea, şi la cultura de floarea-soarelui, deşi nu suntem în pragul terminării recoltatului, dar din evaluările din câmp, ne dau nouă posibilitatea să afirmăm astăzi, cu siguranța realizării producţiei care să satisfacă nevoile interne şi evident şi un excedent pentru export. Avem ce mânca. Să fim sănătoşi să mâncăm ceea ce producem”, a declarat ministrul Petre Daea.