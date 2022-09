Pacientă de 81 de ani, cu Alzheimer, externată de la Spitalul Județean Ploiești, fără știrea aparținătorilor

Pacientă cu Alzheimer, externată fără știrea aparținătorilor, dar și fără un diagnostic. După 17 ore petrecute la camera de gardă a Spitalului Județean Ploiești, o femeie în vârstă de 81 de ani a fost plimbată între spitale, starea sa de sănătate, din spusele familiei, degradându-se de la oră la oră.

Bătrâna, de fel din Băicoi, s-a simțit rău în urmă cu două zile. Familia a găsit-o inertă în casă, motiv pentru care a chemat ambulanța. Imediat, femeia a fost dusă la Spitalul Orășenesc Băicoi, medicii de aici susținând că starea pacientei este „mult peste competențele lor”.

Este și motivul pentru care a fost trimisă la SJU Ploiești. Se întâmpla pe 11 septembrie, în jur de ora 21.00. Deși starea bătrânei era una foarte gravă, ambulanța a venit în câteva ore, pacienta ajungând la Județean la ora 00.10.

De aici începe un adevărat calvar pentru familie.

„Până la 6 dimineața nu ne-au zis nimic. Am așteptat în fața spitalului și la orice întrebare primeam răspuns: se fac investigații. De-abia la ora 7.00 mama a putut intra, cu greu. Bunica zăcea pe un pat, fără perfuzie, cu pamperșii murdari, nu mai era lucidă, îi era sete. Era într-o stare deplorabilă. Mama i-a umezit buzele și i-a dat unei asistente două scutece de unică folosință să o schimbe. Au dat-o afară după. Am așteptat amândouă afară până la ora 19.00. Iar aici a apărut șocul. Nimeni, atâtea ore, nu ne-a dat nicio informație, iar când am reușit să vorbim cu cineva, răspunsul ne-a lovit în moalele capului: „pai nu mai e la noi de la ora 15.00. Au transferat-o înapoi la Băicoi”, ne-a povestit, revoltată, nepoata bătrânei.

Tânăra susține că cei de la Județean au avut un comportament total lipsit de profesionalism.

„I-au pus fișa de externare pe piept și au trimis-o la Băicoi. Iar noi așteptam afară, ca proștii. Nu se poate așa ceva. Bunica are Alzheimer, Parkinson, poliartrită reumatoidă și a făcut și un AVC. Când întrebam care e starea ei, cât au ținut-o la gardă, o doamnă asistentă ne-a răspuns în zeflemea: „Ce mai vreți? Are 81 de ani!” De parcă, dacă este bătrână, nu mai merită să fie tratată, merită să moară”.

Familia a plecat în grabă înapoi către spitalul din Băicoi. Aici, medicii, în ciuda rezultatului RMN-ului făcut la SJU Ploiești nu au pus un diagnostic.

„De internare, nici la Băicoi, dar nici la Ploiești nu s-a pus problema”, spun aparținătorii.

Iar asta în condițiile în care vorbim despre o pacientă cu comorbidități și stare generală de sănătate alterată din cauza unui anevrism cerebral. „Pe 15 septembrie, cei de la Băicoi au spus că o vor interna, fiindcă se eliberează un pat”, a mai adăugat nepoata femeii.

Bătrâna este acum acasă, în grija familiei, fără un tratament prescris. „Practic, ne-au dat-o să moară acasă”, spun membrii familiei.

Am cerut un punct de vedere oficial și Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Vom reveni cu amănunte pe marginea acestui subiect