Urșii i-au măcelărit animalele. Povestea lui Aurelian Musteață, cioban în zona Slănicului de peste 30 de ani

Aurelian Musteață este cioban de peste 30 de ani. De fel din zona Slănicului, omul s-a ocupat de când se știe cu creșterea animalelor. Cunoaște ce înseamnă lupta inegală om-urs, la fel de bine cum știe ce înseamnă să te uiți neputincios cum vacile, oile și porcii îți sunt măcelărite de fiarele sălbatice, sub proprii ochi. Om simplu, fără carte, dar extrem de muncitor, Aurelian Musteață ar vrea ca autoritățile să facă ceva. Nu mai crede, însă, în „minuni”.

„În fiecare noapte tabără peste noi, fac prăpăd. Sunt nemâncați și vin năvală. Mi-au măcelărit vaci, viței, oi… Șase oi mi-au mâncat acum 2, 3 săptămâni. Stau de pază, dorm cu bâta sub pat, am montat reflectoare, gard electric. Mi-e frică! Și pentru mine și pentru bietele animale pe care mi le măcelăresc. Locurile în care am trăit și copilărit s-au transformat în crescătorie de urși, protejați de parlamentarii care fac legile din pix!. Oare chiar trebuie ca animalele noastre să moară în chinuri și în răgete de răsună văile?!”, a povestit, necăjit, ciobanul de la Slănic.

Aurelian Musteață refuză să îi mai asculte pe cei care, spune el,

„habar nu au ce înseamnă să vezi un urs de 500 de kilograme cum îți omoară animalele. Iar tu să nu poți să faci nimic decât să te uiți șocat. E ușor din birou sau de la bloc să îți dai cu părerea, dar când vezi fiara sălbatică în fața ochilor, lucrurile nu mai sunt la fel”.

Ciobanul, ajuns acum la vârsta de 53 de ani, spune că, de când crește el animale, nu a văzut o așa creștere alarmantă a numărului de urși.

„Sunt mulți, doamnă, și din ce în ce mai agresivi. Eu din ciobănie trăiesc. Și tata și bunicul la fel. Mă doare sufletul când îmi văd animalele sfârtecate. Și toți vorbesc fără să simtă durerea sau pericolul reprezentat de o fiară care dă năvală peste tine. Nu pot să fac nimic. Dar nici așteptări nu mai am de la nimeni”.

După ce își spune of-ul, se lasă tăcerea. Ciobanul de prin părțile Slănicului nu se gândește decât că va veni noaptea. Și-ar dori să fie una liniștită. Dar, numai Dumnezeu știe!