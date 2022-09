Karpatia Horse Show revine în 2022! Sport-entertainment-show-emoții, adrenalină!

Karpatia Horse Show revine “pe cai mari” în 2022! Unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România și sud-estul Europei va avea loc în weekend-ul 23-25 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova. Evenimentul ecvestru se va transforma anul acesta într-un regal, unde călăreți din România și alte colțuri ale lumii, precum și mari maeștri ai atelajelor își vor arăta abilitățile în arta sportului ecvestru.

Cea de-a VII-a ediție își va întâmpina publicul cu probele de dresaj, cross country și sărituri obstacole, probele tradiționale ale Concursului Complet Internațional 2 stele, dar și alte activități spectaculoase pentru iubitorii de evenimente ecvestre pe Domeniul Cantacuzino, un loc perfect de reuniune cu întreagă familie, prieteni sau parteneri de business.

Principalele noutăți din acest an țin de extinderea programului în zilele de vineri și sâmbătă ale evenimentului -23 și 24 septembrie -, prin includerea de concerte live în continuarea orarelor de concurs. Scena va fi incadrată de palatul “Micul Trianon” și platanul centenar pentru a surprinde apusuri memorabile. Zona cu gazon din fața scenei se extinde sinergic cu spațiile dedicate relaxării și degustărilor gourmet în cea mai spectaculoasă zonă a parcului. De asemenea, organizatorii deschid un spațiu de camping ce va permite celor ce doresc să rămână pe domeniu pe tot parcursul celor trei zile.

“Karpatia Horse Show a devenit, de-a lungul celor șase ediții precedente, mai mult decât un eveniment ecvestru. Este un festival hipic, o stare de spirit, expresia bucuriei de a fi într-un cadru natural deosebit, înconjurați de cei mai frumoși cai, de cei mai ambițiosi sportivi și de oameni dornici să trăiască momente memorabile într-o atmosferă unică. În fiecare an, pe parcursul a trei zile. în ultimul weekend din septembrie, recreăm această atmosferă în spațiul vast și elegant al Domeniului Cantacuzino, de la Florești.

Promovăm apartenența la un set de valori și la un stil de viață inspirat de noblețea locului și a cailor care se întrec în competiție cu grație și eleganță. Totodată, formăm viitoarea generație de călăreți de vârf ai României și dăm ocazia călăreților deja consacrați să își exerseze măiestria în fața unui public numeros„, spune Mihnea Vîrgolici, Director al evenimentului.

Trei zile cu experiențe diferite, atât pe latura sportivă, cât și de divertisment:

Vineri: atenție, destindere și relaxare;

După atenția necesară pentru a urmări dexteritatea călăreților la probele de dresaj, spectatorii se vor putea relaxa în Parcul Domeniului lăsându-se vrăjiți de magia muzicii de jazz live. Concertul va începe la apusul soarelui pe fundalul siluetei luminate a Palatului ”Micul Trianon”.

Sâmbătă: adrenalină și explorare

Spectatorii vor fi fascinați de spectaculoasa probă de cross-country care se desfășoară și trebuie urmărită pe întreg domeniul, iar obstacolele naturale fixe cu elemente de design surprinzătoare vor fi puncte de atracție în evaluarea săriturilor concurenților.

Tot sâmbătă va avea loc proba de maraton susținută de marii maeștri ai atelajelor cu doi cai, cu treceri amețitoare prin spectaculosul obstacol cu apă sau prin obstacolele labirint din liziera pădurii. O ocazie specială pentru ca publicul să descopere magia acestui sport la care România performează!

În plus, extindem programul zilei de sâmbătă printr-un concert live în ton cu dinamica zilei!

Duminică: ziua exuberanței și a imaginarului

Această ultimă zi a evenimentului marchează finalul concursului complet prin proba clasică de sărituri peste obstacole mobile (show jumping). Maeștrii atelajelor cu 2 cai vor încheia concursul demonstrativ în față arenelor prin proba de conuri, iar apoi vor electriza atmosfera prin demonstrații de atelaje cu 4 cai.

Programul acestei zile cuprinde numeroase alte demonstrații ecvestre și parade pe întreg domeniul, prilej pentru a descoperi acest monument istoric excepțional din patrimoniul României, pe care Fundația Cantacuzino se străduiește să-l restaureze și să-l readucă la viață.

În toate cele trei zile copiii primesc o atenție specială: se pot bucura de primele lecții de echitație, vor beneficia de Aventura Park și ateliere creative, iar părinții se pot relaxa în zonele food&drink apropiate sau îi pot invita la plimbări cu biciclete electrice pe domeniu.

Biletele și abonamentele achiziționate în avans de pe site-ul evenimentului – Bilete – Karpatia Horse Show– și de la punctele de vânzare bilete.ro beneficiază de discounturi de până la 50%. Copiii între 3 și 14 ani beneficiază de prețuri preferențiale, iar accesul le este permis doar însoțiți de părinți. Copiii cu vârste de până la 2 ani au acces gratuit.

Până pe 21 Septembrie:

prețul unui abonament pentru cele 3 zile de show costă 90 de lei pentru adulți, 130 de lei pentru un adult + 1 copil și 170 de lei pentru un adult + 2 copii.

prețurile biletelor valabile o singură zi: 23, 24 sau 25 Septembrie sunt: 60 de lei pentru adulți, 90 de lei pentru un adult + 1 copil și 115 lei pentru un adult + 2 copii.

În zilele de desfășurare ale evenimentului, bilete valabile pentru o singură zi se pot achiziționa și de la punctele de acces din incinta Domeniului Cantacuzino – Florești, Prahova la prețul de 75 lei pentru un adult și 40 lei pentru un copil.

Ediția a VI-a, 2019

Karpatia Horse Show a atras la ediția precedentă, ce a avut loc în 2019, un număr record de peste 12 mii de spectatori, marcând cel mai mare succes de la organizarea primului eveniment în anul 2014.

Ediția din 2019 a găzduit o premieră pentru sportul ecvestru din România: organizarea unui Concurs Complet Internațional de 4* care a adus punctaje valoroase pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 (*organizate în 2021). Marele câștigător al concursului a fost Nicolas Wettstein din Ecuador, pe calul Altier D’Aurois, sportiv care a demonstrat abilități de excepție la probele de Dresaj, Cross-Country și Sărituri peste obstacole.

Retrospectiva evenimentului (2014 – 2022)

În cele șase ediții precedente, sute de cai au evoluat în fața publicului entuziast, participând la probele de Concurs Complet Naționale și Internaționale, la cele de Working Equitation, dar și la spectaculoasele demonstrații ale maeștrilor de Atelaje. Evenimentul a găzduit cai, călăreți și oficiali din Austria, Bulgaria, Ungaria, Ecuador, Elveția, Germania, Italia, Irlanda, India, Marea Britanie și România.

Karpatia Horse Show își propune să contribuie a educarea publicului din România, acesta manifestând de la an la an un interes din de în ce mai crescut pentru probele de Cross-Country, parte din Concursul Complet, dar și pentru probele demonstrative de atelaje cu doi și patru cai. Mai mult, s-au familiarizat cu Working Equitation, un sport relativ nou în România și au început să insufle copiilor dragostea și curiozitatea pentru sportul ecvestru.

Numărul de spectatori, atât din tribune, cât și din zonele cu obstacole spectaculoase instalate pe întregul domeniu, a dovedit că popularitatea acestor discipline sportive este în continuă creștere, iar înscrierea unui număr mai mare de concurenți, atât din România, cât și de peste hotare demonstrează aportul Karpatia Horse Show la dezvoltarea culturii ecvestre din Europa de Est și Balcani.

<<Avem ambiții foarte mari pentru ediția a VII-a a Karpatia Horse Show>>

“În 2014, anul inaugurării competiției Karpatia Horse Show, proba de Concurs Complet aproape dispăruse din România. Dacă în primul an am găsit doar 10 călăreți care să participe la această disciplină, la ultima ediție (2019) s-au înscris în jur de 70 de cupluri călăreț-cal. Karpatia Horse Show are o contribuție majoră la dezvoltarea acestei ramuri sportive din echitația românească.

Concursul a devenit deja o referință în Europa de Est și Balcani, și este o sursă de inspirație pentru multe federații sportive din țări dezvoltate, dovadă fiind întrebările despre cum am reluat tradiția acestui sport, dar mai ales despre cum reușim să atragem publicul. La ediția din 2022 ne dorim să păstrăm acelasi cocktail sport-entertainment-show-emoții-adrenalină” , spune Mihnea Vîrgolici, director al Karpatia Horse Show.

Unul dintre elementele centrale ale Karpatia Horse Show este prestigiul istoric: originea acestui sport este legată de întrecerile la care participau în trecut membrii familiilor nobiliare, iar apoi ofițerii de cavalerie, dovedind calitățile exemplare ale cailor cu pedigree.

Acest sport se practica și în România încă de la mijlocul secolului XIX, în sincronicitate cu țări precum Anglia sau Franța. Strălucirea acestei epoci se regăsește, de altfel, atât în modul în care a fost conceput parcul Domeniului Cantacuzino, inclusiv pentru vânătoare și plimbări călare, cât și, mai ales, în arhitectura Palatului Micul Trianon, ambele specifice secolului XIX și aspirațiilor României din acele vremuri. Toate aceste elemente au reprezentat viziunea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. Supranumit „Nababul” acesta a fost o personalitate emblematică a epocii și membru al unei vechi familii nobiliare bizantine, care a dat României voievozi și personalități de marcă în majoritatea domeniilor de activitate științifică și economică.

Dintr-o altă perspectiva, Concursul Complet organizat la Florești ocupă un loc special pe harta internațională și pentru calitățile parcursului de concurs. În opinia arbitrilor internaționali, locul cuprinde unul dintre cele mai frumoase parcursuri din lume pentru desfășurarea unui astfel de concurs datorită calităților variate ale terenului, peisajului său și a arborilor de esență rară din parcul dendrologic. Pe parcursul celor șase ediții, alături de specialiști de peste hotare un număr impresionant de peste 100 de obstacole au fost amenajate la milimetru pentru distanța cerută de proba de Cross-Country care a atins în 2019 lungimea de 6000 de metri la proba de 4*, obstacolele fiind distribuite aproape pe întreaga suprafață de 150 de hectare ale Domeniului Cantacuzino de la Florești (Prahova).

Activități creative pentru întreaga familie

Karpatia Horse Show reunește la fiecare ediție iubitori ai sportului ecvestru, naturii și eleganței. Astfel, evenimentul găzduiește an de an un un târg de lifestyle ecvestru, ce cuprinde creații vestimentare, accesorii și obiecte cu tematică de inspirație ecvestră, produse bio și gastronomie gourmet.

De asemenea, au loc tururi ghidate și conferințe, iar cei mici se bucură mereu de numeroase activități printre care se numără: lecții de echitație, plimbări cu trăsura sau cu mini jeep-ul, parc de aventură și amuzament, numeroase ateliere creative ș.a

Participarea la eveniment cuprinde și o componentă caritabilă, o parte dintre fondurile strânse prin vânzarea biletelor fiind direcționate către consolidarea Domeniului, a Palatului Micul Trianon și a Turnului de Apă, care necesită intervenții imediate de restaurare.Totodată, publicul a donat rechizite pentru copiii nevoiași din Florești, iar la eveniment au fost prezenți membrii centrului The Story of Autism care au contribuit la conștientizarea acestei cauze.

