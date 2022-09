Filmele în care Colin Farell joacă alături de actorii români Marcel Iureș, Dragoș Bucur și Alex Potocean, recomandat de Observatorul Prahovean

Astăzi, la rubrica Observatorul Prahovean – Mai noi ori mai vechi? de recomandări de filme și muzică bune, vă propunem producții în care au jucat actori români alături de cei consacrați la Hollywood și melodii de suflet.

Să evadăm cu Colin Farell!

Ce au în comun, Colin Farell, Alexandru Potocean, Dragoș Bucur si Marcel Iureș? Ei bine, toți cei patru au în comun două filme foarte bune în care binecunoscutul actor irlandez, a jucat alături de cei trei români ai noștri.

Cu primii doi, a jucat în filmul mai nou pe care vi-l propun pentru astăzi iar alături de cel de-al treilea a jucat în filmul mai vechi, ce va face deasemenea subiectul recomandării cinematografice de azi.

Dar asta nu e tot! 😉 În filmul mai nou, pe lângă actorii despre care v-am spus, cine credeți că ține deasemenea capul de afiș? Ed Harris, pe care îl cunoaștem deja din atâtea producții de succes.

Filmul în care Bruce Willis joacă alături de Marcel Iureș

Cât despre filmul mai vechi ce sa mai zic? Știți cine le-a fost coleg de platou lui Iureș și Farell? Nimeni altul decât Bruce Willis, celebrul actor care de curând s-a retras din lumina reflectoarelor.

Nu întâmplător am ales aceste două pelicule din vasta filmografie a irlandezului, nu; le-am ales în primul rând pentru că în ambele, el îi are ca parteneri de platou, pe cei trei artiști autohtoni, ce au pus arta actoriei românești, pe afisele hollywoodiene. Dar le-am mai ales și pentru că cele două filme vorbesc despre descătușări, de orice fel ar fi acestea. Detenția lipsită de drepturi, fie că este vorba de cea de tip ideologic ori de una tip militar sau indiferent dacă poartă denumirea de Gulag sau de Lagăr, aceasta a fost și va reprezenta întotdeauna instrumentul grotesc și torționar al dictaturilor.

Filmele:

Filmul mai nou: The way back (Drumul de întoarcere); An: 2010, Regia: Peter Weir; Cu: Ed Harris, Colin Farell, Alexandru Potocean, Dragoș Bucur, Mark Strong, Saoirse Ronan; Gen: Acțiune, Dramă.

Filmul mai vechi: Hart’s war (Războiul lui Tom Hart), An: 2002, Regia: Gregory Hoblit; Cu: Bruce Willis, Colin Farell, Marcel Iureș, Cole Hauser; Gen: Acțiune, Dramă.

Tot sub semnul lui 4

Ce au în comun Jamaica, Țara Galilor, Grecia și Franța? Aparent, absolut nimic, dar se pare că astăzi, cu totul întâmplator, ambele rubrici se afla dominate de cifra 4.

Și pentru că Septembrie ne-a “lovit” brusc creștetele toropite de atâta arșita, cu ploi reci și nori apăsători, strecurându-ne ușor în suflete nostalgia autumnală, m-am gândit să vă propun, două melodii care, deși sunt izvorâte prin glasurile a trei culturi diferite: jamaicană, greacă și franceză ele exprimă într-un limbaj universal-uman atât de comun, venirea toamnei.

Nu mai este nevoie să vă reamintesc faptul că atât Bellafonte cât și Montand, pe lângă vocile extraordinare pe care le posedă au fost și actori extrordinari dar trebuie neapărat să mentionez faptul că versurile acestei melodii, aparțin unui galez, Sir Tom Jones. Așadar, lista noastră culturală de 4 fiind acum completă, eu zic că ne putem delecta liniștiți, ascultând…

Melodiile:

Melodia mai nouă: Try to remember; Artist: Harry Belafonte & Nana Mouskouri; An: 1979; Gen: Blues.

Melodia mai veche: Les Feuilles Mortes; Artist: Yves Montand.; An: 1964, Gen: Blues.

Vizionare ori/și audiție plăcută!