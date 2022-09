Ploieștean amenințat cu briceagul în centrul orașului în timp ce acorda ajutor primul ajutor unei persoane căzute în stradă. Ca de obicei, nimeni nu a intervenit

Bogdan Zahiu a relatat pe pagina de Facebook cum au decurs lucrurile, iar un reporter Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu acesta.

„Am râs, am glumit, am făcut mișto de diverse situații, persoane (majoritatea politicieni, șefi de oraș și județ, dar și de mine), dar să fiu amenințat cu un briceag în mijlocul zilei și al orașului mi se pare o situație complet scăpată de sub control de către autorități sau așa se vrea a fi.

PS: in afară de radar, mai există poliție în Ploiești?

Imensitatea aia de unitate de jandarmerie cu ce se ocupă? Adunătura aia de paraziți de la Poliția Locală ce face?

Pentru ce ne cereți imperativ să plătim taxe și impozite locale?

Infrastructură nu, apă caldă nu, iluminat public corespunzător nu, locuri de parcare civilizate nu, construcții deanp*lea peste tot da, SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE, ZERO!

Sper să dispăreți cu toții,indiferent cum…” a scris ploieșteanul indignat.