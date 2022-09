Ministrul Educației: ”Bunicii și părinții trebuie să fie primiți în grădinițe și școli! Directorii vor fi cercetați disciplinar” VIDEO

Mai mulți cititori ne-au sesizat că au primit mesaje de la cadrele didactice că nu le va fi permis accesul în sălile de curs la deschiderea noului an școlar. Ministrul Educației susține că accesul părinților și bunicilor alături de copii în grădinițe și școli este liber în prima zi.

Sesizarea unui părinte:

”Bună ziua! Vă scriu in legătură cu deschiderea noului an școlar. Conform legii și datorită faptului că nu mai suntem în stare de urgență, se pot organiza în toate unitățile școlare deschideri festive ale anului școlar. La Școala Gimnazială Gheorghe Pănculescu din Vălenii de Munte nu se organizează nici un fel de deschidere festivă. Copiii sunt preluați de la poarta școlii de învățători, diriginți și merg direct in clase.

Noi, părinții, după ani de zile de ținut la poarta școlii, ne-am fi bucurat să fim invitați să participăm la o deschidere festivă a anului școlar. Cu arborare de drapel, intonarea imnului și chiar și cu scurta slujbă religioasă care se oficia pe vremuri. Dar, se pare că, părerea noastră nu contează și prezența noastră deranjează.

Dacă ați putea interveni în favoarea unei deschideri festive a anului școlar, noi părinții v-am fi foarte recunoscători! Vă mulțumim!”

Într-o intervenție la Antena 3, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că în prima zi de școală părinții și bunicii pot intra cu elevii, în special cu cei mici, în clase. Mai mult, ministrul a declarat că directorii care refuză să permită accesul vor fi cercetați disciplinar.

”Încă de vineri am precizat foarte clar în tot sistemul naţional de învățământ, în toate grădinițele şi școlile. Este o dispoziție de ministru, nu este o rugăminte!

Acei directori care nu cred că îşi vor permite să nu respecte o dispoziție de ministru vor intra automat în cercetare disciplinară.(…)

După doi ani de restricții, de data aceasta bucuria începerii școlilor va putea fi împărtășită şi de bunici şi părinți. Am convingerea că toţi directorii înțeleg importanța deschiderii către comunitate şi a implicării familiei în educația copiilor şi tinerilor încă din prima zi de şcoală.

Nu e nimic de discutat. Mâine școlile şi grădinițele vor fi deschise pentru părinţii şi bunicii care vor să-i însoțească pe copii în prima zi de şcoală. Mai ales pentru cei mici este permis accesul părinților şi în clase„, a declarat Cîmpeanu.

Acesta a postat pe pagina sa de Facebook intervenția pe care a avut-o la Antena 3 pe această temă: