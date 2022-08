Scrisoare de mulțumire a unei mămici pentru o asistentă medicală de la Spitalul Câmpina: ”Sunteți o eroină pentru noi!”

O cititoare ne-a trimis următorul mesaj: ”Aș vrea ca postarea mea să ajungă la cât mai multă lume, iar asistenta eroină să primească mulțumirile meritate”. Este vorba de împărtășirea unei experiențe pe care a avut-o în calitate de mamă la Spitalul Municipal Câmpina.

”Nu pun poza asta ca sa isi facă cineva griji, vreau doar sa va povestesc ce am pățit azi …

După experiența din martie de la Spitalul Petrolul am zis ca nu mai calc acolo ( infirmiera efectiv trăgea de băiat sa ii bage batul in nas sa ii facă test covid fără ca eu sa fiu de acord și cu afirmația înainte ca ”așa a zis doamna doctor “ ) … având nevoie de un medic pentru băiat și niște investigații am plecat la Campina … prima data când am calcat acolo …

Am trecut de poarta si după vreo 5 minute a venit o doamna asistenta drăguța foc care ne-a vorbit blând, calm și atât se familial încât pentru moment uitasem ca e o straina …

A urmat testarea covid, băiatul meu având simptome… testare de care mi-a fost foarte frica, frica pe care cu riscul de a fii luată la rost ( cum se procedează la Ploiesti ) am spus-o clar … spre surprinderea mea am fost înțeleasă și doamna asistenta a spus atât “Testam de 2 ani, iubim copii, nu va faceți griji “ . Recunosc ca pana la proba contrarie nu am crezut-o însă jur, atâta blândețe ca la acea femeie nu am văzut nicaieri … atâta grija și profesionalism mai ales cu un copil deloc cuminte ca al meu a reușit sa ma calmeze mai mult decât prima impresie data … nu ma așteptam sa dau peste așa ceva …

După vreo 10 minute de așteptare și rezultatul testului negativ, am mers in cabinet pentru probele de sange, numai gândul asta ca o sa îmi înțepe băiatul, ii văd sangele și o sa plângă urat ma făcea sa mi se înmoaie picioarele ( cine ma cunoaște știe ca nu zic povesti … ), lucru pe care din nou l-am expus doamnei asistente, lucru pe care dansa din nou l-a înțeles, a chemat ajutoare, m-a invitat pe canapea iar ele și-au făcut treaba … din nou, cu blandete și profesionalism … absolut nici-o critica la adresa mea, nici-un gest urat sau măcar privire …

Plânsul băiatului meu si privirea lui întins acolo pe pat a rămas ca o trauma pentru mine iar dansa și-a dat seama de asta, m-a îmbărbătat sa merg lângă băiat, nu ma întrebați cum, nici eu nu am habar, doar am auzit-o vorbind și am găsit putere sa merg lângă el , apoi când a terminat a avut grija de amandoi, de mine sa nu cad din picioare iar de băiat sa ii fie pusa branula perfect urmând ca mai apoi sa mergem in salon sa așteptam rezultatele analizelor …

Poate pare ceva normal, ceva banal tot romanul asta scris de mine însă pe acea doamna eu nu o voi uita niciodată, nici privirea sa blândă, nici vocea, nimic .. m-a marcat …

Mi-a părut foarte rău ca nu am putut sa ii dau ”dreptul” … din toate asistentele cunoscute era singura care merita într-adevăr și muult mai mult decât voiam eu sa ii dau …

I-am citit numele de pe ecuson, dar am reținut doar “David”, atât … așa ca dacă cumva, cineva o cunoaște, va rog din suflet sa ii transmiteți din partea mea toata sănătatea din lume, putere de munca și sa dea Bunul Dumnezeu sa fie cât mai mult in domeniul asta, avem nevoie de oameni ca dansa …

Sper sa nu mai fie nevoie sa ajung iarăși acolo însă cu un copil mic, vremurile de azi e cam inevitabil … dar o voi cauta pentru a-i mulțumii personal …

Aaa, când am plecat cu bebe, a ieșit după noi in usa și ne-a urat drum bun și multă sănătate …

Doamna Asistenta David, de la Spitalul Municipal Câmpina, dacă vedeți vreodată asta, sa știti ca va mulțumesc din tot sufletul !!

Sunteți o eroina pentru noi !!”