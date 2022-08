”Am luat țeapă!” Mai mulți ploieșteni acuză că au fost păcăliți să dea bani pentru a promova imaginea anumitor branduri. Polițiștii anchetează cazul

Mai mulți ploieșteni au făcut plângere la Poliție, pe motiv că au fost „țepuiți” de o firmă care le promitea câștiguri mari și rapide în schimbul promovării unor produse. Firma acuzată a funcționa în cadrul Complexului Comercial Winmarkt Omnia. Cei care se consideră înșelați încearcă să își recupereze banii pierduți.

Practica era una simplă. Mai mulți promoteri împărțeau flyere în interiorul și exteriorul complexului.

Tot ce aveau de făcut persoanele care se „încadrau” cerințelor era să plătească o taxă de 200 de lei pentru înscriere. M

ai departe, oamenilor li se promiteau ședințe foto și apariția în cataloage ce promovează diverse branduri de haine, încălțăminte și parfumuri. Plus un salariu motivant de circa 2000 de lei, dat fiind faptul că prezența fizică „la muncă” se făcea de 2-3 ori pe lună, pentru așa-zise shooting-uri.

Pentru a apărea într-o astfel de „broșură”, „norocosul” selectat mai scotea din buzunar 1500 de lei.

Printr-o astfel de experiență a trecut și un ploieștean, care după ce a plătit taxa nu a mai fost contactat. Acesta susține că angajații firmei sunt acum în concediu. Nici la telefon nu răspunde nimeni, acesta fiind închis pentru toți cei care vor să ceară explicații.

„M-au abordat pe stradă. M-au convins să plătesc taxa de înscriere. Am fost sunat la câteva zile de către așa-zisul manager, care mi-a spus că board-ul este încântat de mine și că aș putea reprezenta cu succes un brand de haine. Mi s-a zis că pentru apariția într-o broșură va trebui să achit suma de 1500 de lei. Cu mențiunea că respectivele haine îmi vor rămâne mie. Numai că, ce să vezi, interesându-mă, mi-am dat seama că totul este o înșelătorie. Am fost la sediul firmei din Omnia, însă, personalul este …în concediu. Telefonul este închis. Eu, dar și multe alte persoane țepuite cu sume mult mai mari de bani am făcut plângere la Secția 1 Poliție. Banii ca banii, dar aș vrea ca nimeni să nu mai fie păcălit așa cum am fost eu”, ne-a mărturisit un ploieștean păcălit de societatea în cauză.

Am încercat să apelăm și noi numărul de telefon pus la dispoziția „clienților” interesați de o astfel de afacere, însă, „abonatul apelat nu a putut fi contactat”.

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis că la Secția nr. 1 de Poliție Ploiești au fost înregistrate mai multe plângeri cu privire la firma respectivă, în urma cărora se vor face verificări privind legalitatea funcționării acesteia.