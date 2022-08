David Popovici, răspuns la acuzația de dopaj: „ Vin și la 5 dimineața la ușă direct și îmi cer mostră de sânge și probă de urină”

Fenomenul David Popovici admite faptul că acceptă la orice oră din zi și din noapte să fie testat antidoping. Recunoaște că a făcut, până acum, peste 100 de astfel de teste, toate negative. Înotătorul a fost deja acuzat că trișează, pe motiv că este „cam prea bun”.

„Sunt teste care vin super random (la întâmplare). Pot și acum să mă sune «Unde ești?». Spun «Sunt aici, sunt la un podcast». «OK. Te așteptăm la tine acasă, că noi suntem aici. Trebuie să oferi o mostră de sânge și o probă de urină. Și nu pot spune nu. Dacă spun nu, pot să-mi îmi iau o penalizare. O penalizare poate însemna un «ban» ( suspendare). Și nu vrea nimeni o suspendare de câțiva ani de la sport. În plus, nici nu am de ce să mă ascund. E necesar să funcționeze corpurile antidoping, pentru că în sport e necesar să menții un nivel de corectitudine și de fair-play. Întotdeauna vor exista unii care vor să trișeze. Important e să-i poată prinde. Am făcut peste 100 de teste antidoping la viața mea. Vin și la 5 dimineața la ușă direct, sau în timpul antrenamentului. Eu am o aplicație în care spun unde sunt de fiecare dată”, a mărturisit copilul fenomen al înotului.

Agenția Națională Antidoping, Comitetul Internațional Olimpic și Federația Internațională de Natație, știu unde doarme David Popovici în fiecare seară, unde petrece fiecare oră din zi, ori unde se află pentru o oră. Sunt mai multe entități care îl pot testa oricând pe sportiv.

„Dacă vor să mă prindă într-un moment în care eu nu știu că ei știu unde sunt, mă sună. Sau vin acasă, sperând să fiu acasă. Dacă nu sunt, trebuie să vin. Am o obligație care nu mă deranjează”, a spus David Popovici, în cadrul podcastului Fair -Play.