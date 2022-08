O prahoveancă, amenințată cu moartea de către escrocii de pe OLX. „Îl sun pe soțul meu, el va veni și te va ucide!””

Tupeul țeparilor de pe OLX începe să nu mai cunoască limite. O prahoveancă, mămica unei fetițe de 9 luni, a fost amenințată cu moartea de către așa zisul cumpărător al unor hăinuțe pe care femeia le scosese la vânzare pe platforma OLX. „Îl sun pe soțul meu chiar acum, el va veni și te va ucide! Ai terminat jocul”, este mesajul care a băgat-o în sperieți pe femeia de 29 de ani.

„Am încercat să vând două rochițe. Nu am fost la prima experiență de acest gen. În urmă cu câteva luni, din prostie, mi-am dat datele cardului. A trebuit să sun imediat la banca să îmi blocheze contul. Ieri am postat un nou anunț. În câteva minute am fost abordată pe whatsapp, într-o română stricată, semn clar că cine e în spatele escrocheriei folosește Google Translate. Mi s-au cerut informații despre produs de către o așa zisă domnișoară. La un moment dat, am cerut să vorbim la telefon. Apelul nu putea fi efectuat. În schimb, am primit amenințări cu moartea. M-am speriat, m-am încuiat în casă. Am un bebeluș de 9 luni, vă dați seama că m-am panicat”, a povestit mămica din Urlați.

Femeia spune că nu a apelat la sprijinul Poliției, însă intenționează să facă plângere. Asta deși știe, din experiența altora, că escrocii virtuali de pe OLX sunt foarte greu de reperat.

OLX a înregistrat peste 10.000 de sesizări, a închis peste 3700 de site-uri clonă si colaborează cu Poliția în mult peste 100 de anchete, în care clienții au rămas fără sume importante de bani.

„Daca picați in astfel de capcane, cereți băncii să blocheze cardul. Iar dacă ați rămas fără bani, depuneți o plângere la Poliție. Avem de-a face cu o tentativă de phishing prin care vânzătorii sunt abordați de către presupușii cumpărători pe alte canale decât mesageria oficiala OLX (SMS sau Whatsapp). De acolo, vânzătorii sunt direcționați către o pagină falsă, unde li se cer datele cardului. Toate acestea într-un limbaj incorect, cu multe greșeli de exprimare. Îi sfătuim pe utilizatori să fie foarte atenți unde își lasă datele bancare și să păstreze mereu conversația pe chatul nostru, astfel încât să-i putem ajuta în caz de fraudă”, este mesajul reprezentanților platformei OLX.