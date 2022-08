Costea Daneluș, primarul orașul Slănic, despre întreruperile de curent: „S-a interpretat greșit și eu îmi cer scuze”

După ce săptămână trecută Observatorul Prahovean a publicat articolul „Orașul Slănic a rămas în beznă după un experiment al primăriei. Reacția edilului: „Nu stau să dau explicații la nimeni”, Costea Daneluș, primarul orașului, a revenit asupra subiectului pentru a-și cere scuze și a oferi noi detalii despre experimentul pe care l-a făcut.

Vă reamintim că săptămâna trecută, timp de două seri, iluminat public din Slănic a fost oprit, decizie care a stârnit nemulțumirea mai multor localnici.

După ce primarul localității a declarat vineri că „nu stă să dea explicații” cu privire la situația din oraș, luni acesta a revenit telefonic pentru a oferi noi detalii, dar și pentru a-și cere scuze, invocând problemele tehnice pe care le-a avut vineri cu conexiunea GSM.

„Eu față de cetățenii orașului Slănic îmi cer scuze că s-a interpretat greșit ce am vrut eu să spun. Sunt unii oameni care fac astfel de prostii și sunt de rahat (n.r. reclamații), nu Slănicul, nu slănicenii. Sunt unii care, într-adevăr, nu se ocupă decât de reclamații, la asta m-am referit.

Am făcut pentru vreo două zile un experiment, am avut și ceva de reparat la sistemul de iluminat public și aveam nevoie pentru viitor să văd cam cât s-ar face economie, nu am ținut decât două seri iluminat oprit.

A fost vorba de a vedea cam cât facem economie într-o lună de zile și am ajuns la concluzia că nu prea se merită. Ori că țin ori că nu țin, nu se merită. Lucrurile sunt cam în coadă de pește, mare lucru nu fac economie, dar trebuia să verific.

Dacă verificam doar pentru o seară nu îmi dădeam seama, am zis să încerc și a doua seară. Nu i-am anunțat pe oameni, pentru că am văzut că se fac atâtea economii si am zis să încerc două seri. Pentru ce, pentru două seri?

Nu i-am anunțat pentru că știți, se întrerupe curentul tot timpul, asta e, se întâmplă, bate vântul și se întrerupe 24 de ore, dar s-a interpretat greșit. Vă rog să reveniți. Contextul a fost că da, într-adevăr sunt unii, vreo câteva persoane.

Vă rog să înțelegi că am avut o problemă tehnică cu telefonul, nu vă auzeam. S-a interpretat greșit și eu îmi cer scuze că s-au interpretat greșit cuvintele mele.

Nu se pune problema de a arunca cu noroi în oraș. S-a încercat, să vedem cam cât ar profita orașul dintr-o întrerupere de câteva zile, iar concluzia a fost că nu se merită. Ceea ce am zis a fost o greșeală.

Nu se auzea foarte bine când m-ați sunat, iar eu am plecat din zona respectiv acum, de la Primărie, ca să vă aud bine. În ultima perioadă, de vreo lună de zile, nu știu ce se întâmplă, am un hârâit (n.r. în telefon), am probleme tehnice.

Nu se pune problema ca eu să arunc cu noroi în oraș.

Eu îmi iubesc orașul și mă implic în tot ceea ce fac. Îmi iubesc cetățenii” a declarat luni, 22.08.2022, primarul orașului Slănic, Costea Daneluș, pentru Observatorul Prahovean.