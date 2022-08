Un șef de tren a fost concediat după ce a hărțuit o tânără pe ruta Ploiești-Brașov: „Ai prieten? Ești singurică? Te plimbi?”

Mersul cu trenul dăunează grav integrității personale, mai ales daca el e controlor, ea e o fătuca de 15-16 ani hartuita iar eu sunt Anca- cea care știe ce e aia hărțuire și mai sunt și mama de fata.

Fapte:

Urca o fătuca de la Florești. Frumușică foc, par lung și ondulat, picioare lungi, 16-17 ani.

De când a urcat, controlorul a tachinat-o incontinuu.

„Ai prieten? Ești singurica? Te plimbi?”

S-a așezat pe scaun in fata ei și asta mica nu știa cum să se mai strângă de picioare sa nu o atingă. El încearcă să îi de-a o cutiuță ( nu știu ce e in ea, dar desenul părea a fi cu plasturi), ea refuza. Eu stau cu ochii pe el, numai sa nu o atinga. Daca o atinge, îl calc in picioare, că stau prost nu nervii in perioada asta…

Am oprit la Campina. El se da jos ”fiindca aici stam mai mult” și îi eu surprind fetei privirea. E toată strânsă, picior peste picior, mâinile încrucișate, capul lăsat în jos, umerii lasati, caută cu ochii un om, un ceva. Toată pozitia ei urla închidere.

-Esti ok? o intreb.

-Uhmmm da. Așa cred.

– Îl cunoști?

– Nu, doar din tren… Așa face mereu când mă vede. Sunt ok, dar mereu mă sâcâie.

(Pauza) Merg câteva stații, dar sta mereu pe capul meu. O dată chiar am schimbat vagonul că nu mai erau oameni în tren și am plecat într-un vagon cu mai mulți oameni. (Pauza) Cobor la statia următoare însă… Noroc că nu merg mult.

– Știi că nu este in regula ca un străin să te abordeze așa, da? Știi că poți cere ajutor și poți depune reclamație.

– Da… Dar am vorbit doar cu mama ei ea mi-a zis sa nu îl bag in seama și să mă așez în tren acolo unde sunt mai multi oameni ca sa evit sa rămân singura cu el.