Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Ziua bună! Astăzi este despre muzica și filmele perioadei ’70 – ‘90. Tocmai de aceea, în cele ce urmează vă propun să-l urmărim împreună pe Dustin Hoffman în două ipostaze actoricești total opuse. Acestea ne vor pune în postura de a descoperi, încă o dată (dacă mai era nevoie), magnitudinea talentului său. Pentru a păstra nostalgia, melodiile propuse vor fi și ele din aceleași perioade cu filmele propuse azi.

Filmele:

Nu va fi singura dată când voi propune câte două filme ce vor avea același protagonist, tocmai pentru că unii, asemenea lui au lăsat posterității, atât de multe roluri inegalabile. Atât în filmul mai nou, cât și în filmul mai vechi este fascinantă combinația găsită de către cei doi regizori, în alegerea duetelor din rolurile principale. În ambele, partenerii de joc ai lui Hoffman par, la prima vedere, aproape incompatibili cu el…și totuși, rezultatele finale, nu o spun eu, ci criticii în domeniu, vor fi greu de egalat!

Filmul mai nou: Rain man (Rain man); An: 1988, Regia: Barry Levinson; Cu: Dustin Hoffman, Tom Cruise; Gen: Acțiune, Comedie.

Filmul mai vechi: Marathon man (Maratonistul), An: 1976, Regia: John Schlesinger; Cu: Dustin Hoffman, Sir Lawrence Olivier; Gen: Dramă, Acțiune.

Melodiile:

Melodiile de astăzi ne vor aminti de decada ’80 – ’90 a secolului trecut, una dintre cele mai prolifice perioade ale muzicii pop-rock-indie. Legenda spune că, pe atunci, muzica chiar putea fi ascultată, nu doar zbierată sau lipsită de noima vreunei linii melodice sau a versului cu înțeles și poveste.

Melodia mai nouă: Come undone ; Artist: Duran Duran; An: 1993; Gen: Pop, Indie.

https://www.youtube.com/watch?v=Epj84QVw2rc

Melodia mai veche: Take on me ; Artist: a-ha; An: 1985, Gen: Pop, Indie.

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

Așadar, pe care dintre ele le preferați? Pe cele mai noi ori pe cele mai vechi?

Vizionare ori/și audiție plăcută!