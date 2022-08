Lista farmaciilor din Prahova care eliberează pastile cu iodură de potasiu. Populația județului, pusă pe drumuri de zeci de km

35 de farmacii din Prahova figurează pe lista Ministerului Sănătății pentru eliberarea pastilelor cu iodură de potasiu. Pentru că cele mai multe dintre farmacii se află în Ploiești, cetățenii din mediul rural și din alte orașe sunt nevoiți să meargă zeci de km pentru a-și ridica pastilele necesare în cazul unui accident nuclear.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut astăzi apel la populație să-și procure cât mai repede pastilele cu iodură de potasiu în contextul bombardării centralei nucleare de la Zaporojie, Ucraina.

„Îndemn pe toată lumea, toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu apoi să meargă la farmacii să le ridice”, a declarat luni Rafila.

Pe lista Ministerului Sănătății figurează doar 35 de farmacii în Prahova prin care se distribuie gratuit aceste pastile cu iodură de potasiu.

Cele mai multe sunt în Ploiești (24), restul funcționând în Câmpina (3), Sinaia (1), Bușteni (1), Blejoi (2), Valea Călugărească (1) și Apostolache (1).

Este evident că numărul farmaciilor este insuficient în raport cu adresabilitatea uriașă a acestui program derulat de Ministerul Sănătății.

În plus, locuitorii din mediul rural și din alte orașe mai mici din Prahova trebuie să bată drumul până la Ploiești pentru a intra în posesia pastilelor respective.

Atenție! Pentru a ridica gratuit pastilele cu iodură de potasiu de la farmaciile de pe lista de mai jos trebuie să aveți o rețetă eliberată de medicul de familie!

Nu trebuie să luați pastilele preventiv, ci numai în baza unui mesaj transmis de autorități în cazul producerii unui accident nuclear!

Lista farmaciilor din Prahova care eliberează iodură de potasiu în baza rețetelor de la medicii de familie:

Comuna APOSTOLACHE Sat Apostolache, Nr. 77, Județul Prahova

CÂMPINA Dr Max Câmpina, Bulevardul Nicolae Bălcescu Nr. 46C, Complex Kaufland

CÂMPINA Dr Max Bulevardul Carol I, Nr. 65, bl. 17C, parter

CÂMPINA Dr Max Strada Soarelui, Nr. 3, bl. 11A, parter

PLOIEȘTI Dr Max Piața Victoriei, Nr. 7, A Est, parter

PLOIEȘTI Dr Max Strada Nordului, Nr. 1, Complex Nord

PLOIEȘTI Dr Max Strada Piața Unirii, Nr. 4

PLOIEȘTI Dr Max Strada Piața Unirii, Nr. 2

PLOIEȘTI Dr Max Strada Malu Roșu, Nr. 112, bl. 31A

PLOIEȘTI Dr Max Strada Veronica Micle, Nr. 1 , bl. F

PLOIEȘTI Dr Max Strada Emile Zola, Nr. 4, bl. I, parter

PLOIEȘTI Dr Max Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Complex Kaufland

PLOIEȘTI Dr Max Bulevardul Republicii, Nr.197 , bl. 5 C2, parter

PLOIEȘTI Dr Max Bulevardul Mărășești, Nr. 265B

PLOIEȘTI Dr Max Bulevardul București, Nr. 33, bl. 12A

PLOIEȘTI Dr Max Șoseaua Nordului, Nr. 1, Complex Balif

PLOIEȘTI Dr Max Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Complex Comercial Prahova Value Center

PLOIEȘTI Dr Max Șoseaua Soldat Erou Moldoveanu Marian, Nr. 5A

SINAIA Dr Max Bulevardul Carol I, Nr. 19, parter, Hotel Cerbul

PLOIEȘTI Dr Max Bulevardul Republicii Nr. 138, Complex Comercial Kaufland,

PLOIEȘTI Sensiblu Strada Calomfirescu, Nr. 2, Complex Comercial AFI

PLOIEȘTI Dr Max Bulevardul Republicii Nr.15, Magazin Omnia

BLEJOI Sensiblu Ploiești Shopping City, DN1B,Km 6,Nr. 915A

PLOIEȘTI Dr Max Șoseaua Vestului ,Nr. 9, Complex Comercial Kaufland

PLOIEȘTI Dr Max Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Județul Prahova

PLOIEȘTI Help Net 17 Ploiești, Complex Comercial Winmarkt Grand Center, Bulevardul Republicii 17-25,

PLOIEȘTI Help Net 37 Ploiești, Bulevardul Republicii, Nr.104, bl.12 C, parter,

PLOIEȘTI Help Net 59 Ploiești, Strada Calomfirescu Nr. 2, Centrul Comercial AFI Palace Ploiești

PLOIEȘTI Help Net 135 Ploiești, Strada General Vasile Milea, Nr.3, bl.B1,

COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ Help Net 142 Comuna Valea Călugăreasca, Sat Valea Călugăreasca, Nr. 217B

BUȘTENI Help Net 179 Bușteni, Bulevardul Libertății Nr. 85, Centrul Comercial Coștila, parter

PLOIEȘTI Help Net 212 Ploiești, Strada Unirii Nr. 2, Bl. MAN, parter, Județul Prahova

PLOIEȘTI Help Net 265 Ploiești, Șoseaua Nordului Nr. 1, Județul Prahova

COMUNA BLEJOI Help Net 282 Comuna Blejoi, sat Blejoi Nr. 1200, Centrul Comercial Auchan