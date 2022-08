Florin Ghica, un tânăr antreprenor din Valea Călugărească, se alătură proiectului lui Codin Maticiuc privind construcția de spitale publice din bani privați

Un tânăr prahovean, Florin Ghica pe numele lui, se alătură proiectului de suflet al lui Codin Maticiuc privind construirea de spitale publice din bani privați. Tânărul din Valea Călugărească face apel, într-un mod inedit, la toți oamenii de bine ce vor să sprijine ajutorarea copiilor bolnavi.

„Am renunțat la sfatul verii: Nu pleca la mare fără să te tunzi. N-o să agăți nimic!”. Am decis, din dorința de a face bine, să mă alătur proiectului lui Codin Maticiuc și dorinței unei țări întregi, și anume construcția de spitale publice din bani privați. Mai bine un sms la 8845, cu o donație de 2 euro, decât o bere în plus pe plajă. Textul „FACEM” LA 8845 și beneficiați de o tunsoare gratuită la noi. Așa ajutați și copii, mulți la număr, care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor”, a mărturisit, cu modestia caracteristică, prahoveanul.

Visul lui Florin Ghica și al echipei sale este de a-l însoți pe Codin Maticius, spre exemplu, la Spitalul Fundeni, secția unde sunt internați micuții cu probleme oncologice.