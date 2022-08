Urșii au ucis mai multe animale la Bălțești. Reacția incredibilă a primarului: „Nu mă sunați pe mine pentru doi amărâți de miei!”

Reacție halucinantă a primarului din Bălțești, Ion Radu, în momentul în care observatorulph.ro i-a cerut un punct de vedere cu privire la atacurile urșilor pe raza localității pe care o gospodărește. „Nu mă sunați pe mine pentru doi amărâți de miei!!! Când o să am ceva să vă spun, vă sun eu!”, a fost reacția absolut șocantă a persoanei care, potrivit legii, CONDUCE echipa de intervenție în cazul semnalării atacurilor urșilor.

Incidentul ne-a fost semnalat de către Alexandru Diaconescu, un localnic din Bălțești, care s-a trezit cu ursul în gospodărie, animalul omorându-i doi miei.

Atacul a avut loc acum trei zile, la ora 05.20.

„Am auzit câinii lătrând, am ieșit și am văzut doi miei sfâșiați. Alți doi fuseseră și ei atacați, dar au supraviețuit. În gard am văzut o gaură imensă. M-am uitat pe camerele de supraveghere și am rămas șocat când am văzut că atacul fusese provocat de un urs. Vă dați seama, fiind întuneric la ora aceea, și eu puteam să fiu atacat în propria curte. Eu sau copii mei”, a mărturisit Alexandru Diaconescu, evident speriat de ceea ce s-a întâmplat.

Citește și: Oameni desfigurați în urma atacurilor urșilor LIVE VIDEO

Nu trece zi, din nefericire, ca în Prahova să nu fie semnalate atacuri ale urșilor. Gospodării distruse, animale ucise și oameni mutilați. Soluția pe care autoritățile o au, în primă fază, la îndemână este cea de îndepărtare a exemplarului prin alungare. Dacă acesta revine, echipa de intervenție poate, potrivit legii, să procedeze la intervenția prin tranchilizare și relocare. Dacă ursul pune în pericol siguranța oamenilor, a bunurilor sau a echipei de intervenție, acesta va putea fi ucis.

Citește și: Nu mai puțin de șapte atacuri ale urșilor, în ultimele zile, în comuna Surani. Localnicii sunt îngroziți

Aceștia sunt pașii de urmat. Primarii sau viceprimarii conduc echipele de intervenție. Merg pe teren alături de jandarm, vânător și medic veterinar. Tot primarii sau viceprimarii sunt cei care decid prin ce mijloc poate fi îndepărtat ursul.

Lucru pe care, se pare, Ion Radu, gospodarul șef al comunei Bălțești nu îl cunoaște sau nu îl recunoaște. Luarea în derizoriu a unei astfel de situații, cu o remarcă de genul: „nu mă sunați pe mine pentru doi amărâți de miei!”, o va interpreta fiecare cititor așa cum consideră de cuviință.

Legat de remarca „atunci când voi avea ceva să vă spun, vă sun eu!”, transmitem întâiului gospodar al Bălțeștiului că astfel de aroganțe nu își au locul atunci când vorbim despre atacuri ale urșilor, care îngrozesc comunități întregi. Și nu, domnule primar, nu vom aștepta să ne contactați dumneavoastră! O vom face noi. Indiferent că va fi vorba de doi „amărâți” de miei sau, să sperăm că nu, doi „amărâți” de oameni!