Pățania unei șoferițe în centrul Ploieștiului: Deși a plătit parcarea, s-a trezit cu roata mașinii blocată-VIDEO

Deși a achitat contravaloarea parcării, parcometrul unde a efectuat plata nu i-a eliberat chitanță, drept urmare angajații SGU i-au blocat roata.

„Doresc să semnalez că în centrul Ploieștiului nu merge să achiți parcarea la automatul de plăți. Am sunat la numărul de urgențe, dar nu răspunde nimeni.

Nu este pentru prima dată când pățesc asta și mi s-au blocat roțile că nu am achitat, dar nu am avut nicio dovadă și am fost bună de plată.

Inițial am achitat o oră și nu mi-a dat chitanță si am mai introdus un leu ca să am dovadă că nu merge să achiți.

Se constată că soldul este de 21 de lei, deci și alte persoane au fost păcălite. Au plătit parcarea fără să primească dovada plății.

Parcometrul de care vă vorbesc este amplasat în parcarea blocului 7 etaje, lângă fast food-ul Mesopotomia”