Femeie tâlhărită în plină zi pe Șoseaua Nordului din Ploiești. Modul de operare al autorului

O femeie a rămas fără bani și acte după ce a fost victima unei tâlhării care a avut loc în plină zi în Ploiești, pe Șoseaua Nordului. Este al doilea caz de furt/tâlhărie petrecut, în plină zi, în Ploiești în această săptămână

Potrivit acesteia, totul s-a întâmplat miercuri după amiază, vis a vis de oficiul poștal de pe Șoseaua Nordului, iar autorul nu a avut nicio reținere să o lase fără bani, deși femeia s-a luptat cu acesta și a strigat după ajutor.

Sesizarea victimei:

„Bună ziua! As vrea să trag un semnal de alarma, în zona Nord, ziua la ora 17:30, am fost tâlhărita. Consider că trebuie să fim mai precauți, niciodată nu am considerat că se poate întâmpla ca ziua, aflându-ma pe trotuarul pietonal al Șoselei Nordului, vis a vis de oficiul poștal, cineva să îmi fure bani din portofel.

Pentru ca am simțit ca se mișcă ușor rucsacul din spate, m-am întors și am surprins hoțul cu portofelul meu în mână.

Am încercat să trag de portofelul din mâna hotului, dar a reușit să scoată suma de 500 lei, și pentru ca îl trageam de geacă a aruncat portofelul și a fugit.

Menționez că erau pietoni care circulau și nu au intervenit.

Am sunat la 112, polițiștii au făcut cercetări și au demarat procedura penala. Hoțul este un tânăr de etniei rromă, inalt și slab, în acel moment purta o greacă neagră, blugi de culoare albastru închis și încălțăminte sport albă.

Purta o barbă și mustață scurtă. Mulțumesc. Dacă se poate sa publicați știrea pentru a conștientiza pericolele.”

Poliția confirmă spusele victimei și anunță că în cauza s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Polițiștii continuă cercetările pentru depistarea celui care a comis fapta.

foto caracter ilustrativ - sursa: captură youtube.com