Mitul ”Vitamina C te scapă de coronavirus”, desființat de medicul Adrian Marinescu de la Matei Balș

Isteria coronavirusului a creat în online o mulțime de fake-news-uri în materie de ce alimente/băuturi/medicamente să consumăm ca să fim protejați de virusul deceniului.

Una dintre cele mai răspândite minciuni inclusiv pe Facebook este că banala vitamina C ar vindeca infecția cu coronavirus.

Invitat în emisiunea ”Serviciul de noapte” de la Radio România Actualități, medicul de boli infecțioase de la Institutul Matei Balș, Adrian Marinescu, a demontat acest mit.

”Cu siguranță că Vitamina C nu ne poate vindeca de coronavirus! Eu aș spune în felul următor: e clar că o alimentație sănătoasă, așa cum încercăm să spunem mereu, ne ajută să avem un echilibru mai bun al organismului. Asta înseamnă că avem o imunitate mai bună, lucru care nu se face peste noapte. Sigur că o persoană care are o alimentație sănătoasă va rezista mai bine în fața bolilor infecțioase.

Concret, legat de noul coronavirus, categoric că nu e o legătură directă. E adevărat că nu există un tratament dovedit în acest moment. Și atunci, mi-aș pune problema așa: vitamina C este în regulă pentru organism, dar știți foarte bine că putem s-o obținem dacă mâncăm fructe.

Nu-i nicio problemă să iau vitamina C din alimentație, eventual să iau un supliment de vitamina C, n-are nicio legătură cu tratarea țintită a gripei, pentru că și la gripă era aceeași discuție. Vorbeam ba de gripă, ba de noul coronavirus.

Nu există un tratament care să meargă direct: am luat vitamina C și am scăpat de coronavirus. Acesta este un mit care trebuie demontat!”