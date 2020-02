A fost convocat Comitetul Județean pentru situații de urgență Prahova

Astăzi, prefectul a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova din cauza avertizărilor meteo sub care se află județul zilele acestea.

"În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizarilor de COD PORTOCALIU si COD ROȘU, în situația intensificărilor susținute ale vântului, cu rafale de peste 140…180 km/h, ninsori visolite la altitudinea de peste 1600 vizibilitate redusă spre zero, care vizează nordul județului Prahova, astăzi, 23.02.2020, domnul prefect Cristian Ionescu a convocat Comitetul Județean pentru situații de urgență Prahova in ședința extraordinara, situație in care s-au reamintit măsurile necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă", scrie Prefectura Prahova pe pagina de Facebook.

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă de astăzi începând cu ora 18:00 până în data de 24 februarie, ora 02:00 iar avertizarea de cod rosu este valabilă din data de 24 februarie ora 02:00 pana la ora 18:00.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Foto Mediafax