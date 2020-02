Cum se simte bucătarul Joseph Hadad de la Masterchef după ce a fost internat de urgență la spital

Bucătarul Joseph Hadad de la Masterchef a postat pe Facebook un mesaj prin care își liniștește prietenii virtuali în privința stării sale de sănătate. Chef-ul a fost internat de urgență ieri la spitalul de cardiologie CC Iliescu din București, după ce i s-a făcut rău. Medicii au infirmat informația potrivit căreia acesta suferise un infarct.

Mesajul postat de Joseph Hadad pe Facebook:

„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum mă simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic. ? ”.