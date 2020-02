Alertă de poluare în Ploiești cu benzen, substanță care poate produce cancer. ”Nu putem respira și nici aerisi locuințele!”

Cititorul observatorulph.ro, Mihail Stroe, ne-a trimis o sesizare transmisă autorităților de mediu și sanitare, după ce a constatat o poluare masivă a aerului în Ploiești, pe care o publicăm integral:

”Incepand de aseara, 9 februarie, si pana acum, inclusiv, 10 februarie, ora 10:30, persista un miros puternic in pras.

Am consultat statiile de monitorizare aer de pe www.calitateaer.ro dar si statiile independente de pe Airly.com si www.uradmonitor.com iar rezultatul este ingrijorator.

Nu se poate aerisi, nu se poate iesi afara, nu avem de unde sa luam o gura de aer proaspat, fara sa ne contaminam cu compusii chimici ale caror valori sunt enorme in aerul atmosferic.

Atasez valorlle de pe statiile de monitorizare, omologate, ale statului.

Conform directiei vantului, la o asemenea concentratie si directia de propagare, este clar ca sursa este Rafinaria Petrobrazi, OMV.

Va rog sa luati toate masurile de identificare si stopare a fenomenului si sa imi transmiteti aceste masuri luate precum si sanctiunile aplicate.

Totodata este neceară avertizarea de urgenta a populatiei pentru a se adaposti de aerul toxic din atmostefera. Ma gandesc cu groaza, daca as deveni precum sotia mea care si-a pierdut simtul mirosului in ultimii ani, si nu as mai simti efectele olfactive ale intoxicatiei cu benzen sau alte substante chimice.

Din acest considerent, m-as simti mai protejat, daca as fi informat de catre institutiile statului, precum Garda de Mediu, DSP sau orice institutie, in momente asemanatoare sau imi iau toate masurile de preventie, adapostire astfel incat sa nu ma expun, eu, familia si copilul meu acestei otravi din aer, pana la momementul disparitiei acesteia. Va multumesc!”

