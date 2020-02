Intervenția jandarmilor montani pentru deblocarea mașinilor înzăpezite la Cota 1400 din Sinaia - VIDEO

Mai mulți șoferi au rămas blocați astăzi pe drumul spre Cota 1400 din Sinaia, după ce au fost surprinși de vremea nefavorabilă, neechipați corespunzător.

Potrivit ISU Prahova, 15 - 20 de autoturisme au rămas blocate pe drumul spre Cota 1400 din Sinaia. Jandarmii montani din Sinaia au intervenit pentru deblocare.

"În această după amiază jandarmii montani din Sinaia împreună cu militarii de la detașamentul de pompieri Sinaia si autoritatile locale au intervenit pe drumul spre cota 1400 pentru deblocarea mai multor autovehicule.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cu această ocazie jandarmii montani de pe Valea prahovei va recomanda sa tineti cont de faptul până maine dimineata , in zona de nord a județului Prahova este atenționare meteorologică cod roșu( in zona de munte viscol puternic , rafală de vânt peste 100...120 km/h, vizibilitate redusă), sa va echipați autovehiculele corespunzător si in caz de nevoie sa apelați cu incredere numărul unic de urgență 112.", este mesajul postat de Jandarmeria Montană Valra Prahovei pe Facebok.

foto captura video