Recomandările CNAIR pentru șoferi: "Evitați deplasările în zonele aflate sub cod roșu de vreme rea!" - VIDEO

Prahova se afla sub cod portocaliu și roșu de viscol până în data de 06 februarie, ora 08.00. În aceste condiții CNAIR a emis o serie de recomandări șoferilor.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să plece la drum doar în caz de strictă necesitate și numai dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător.

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă de astăzi începând cu ora 14:00 până în data de 06 februarie, ora 12:00, iar cea de cod roșu este valabilă doar în nordul județului, de astăzi de la ora 18:00 până în data de 06 februarie, ora 08:00.

"Facem apel la conducătorii auto să evite deplasările în zonele vizate de codul roșu (județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și Tulcea și zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Buzău), deoarece vizibilitatea va fi redusă spre zero, vântul va bate la rafală cu 100-120 km/h și se vor înregistra și ninsori.



Atenționăm că în zonele aflate sub cod roșu se poate lua oricând decizia închiderii totale a circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule.



Recomandăm conducătorilor auto ca pe drumurile aflate sub cod portocaliu și roșu, să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.



Precizăm că Direcțiile Regionale de Dumuri și Poduri sunt mobilizate pentru cod roșu și toate utilajele sunt pregătite pentru a acționa acolo unde este cazul, iar Dispeceratele CNAIR SA vor funcționa la capacitate maximă.



Imagini de la intervențiile Regionalelor CNAIR puteți vedea pe pagina de facebook a companiei: https://www.facebook.com/cnadnr.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR."

foto video CNAIR