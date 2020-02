Afaceri ilegale cu vouchere de vacanță în Prahova. Cum funcționa rețeaua

Polițiștii prahoveni au destructurat o grupare care făcea afaceri ilegale cu vouchere de vacanță. În urma perchezițiilor s-a aflat că numeroși angajați de la stat își vindeau, contra unui comision plătit intermediarilor, tichetele de vacanță.

Comunicatul Poliției Române:

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Prahova, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul colegilor din cadrul I.J.P.Neamț, Tulcea și Bacău, au efectuat 9 percheziţii la domiciliile unor suspecți și la sediile persoanelor juridice administrate de aceștia, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reținut că, începând cu anul 2019, atât pe raza județului Prahova, cât și la nivel național, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat, având drept scop achiziționarea de vouchere de vacanță de la diferite persoane fizice, în special angajați în cadrul unor instituții publice, pe care le decontează la societățile emitente, în baza unor documente fictive, în care se menționează în fals prestarea de servicii turistice.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate în vedere continuării cercetărilor mai multe documente, înscrisuri, un laptop, o unitate p.c.

De asemenea, a mai fost indisponibilizată suma totală de 296.550 lei, identificată în imobilele suspecților,în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Față de patru persoane a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale, iar procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de două dintre acestea.

Celelalte două persoane au fost prezentate Tribunalului Prahova, instanța de judecată dispunând măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate,tragerea la răspundere penală a acestora și recuperarea prejudiciului.