Sesizarea unui proaspăt tătic: ”Sala de vizită din Maternitatea Ploiești arată și miroase îngrozitor” FOTO

Un ploieștean care a devenit tătic zilele trecute a fost șocat de mizeria din sala de vizită din incinta maternității din Ploiești.

Acesta ne-a trimis mai multe imagini cu următorul mesaj:

”Sala de vizită arată și miroase îngrozitor. Am vrut să știu cine trebuie să facă ordine și mai ales curățenie? Am întrebat la magazinul din incintă și mi-au spus că este treaba spitalului. Am întrebat apoi femeile de curățenie și personalul de pază și mi-au spus că este treaba magazinului. Mi se pare cu atât mai grav cu cât pe aici sunt externați bebelușii. Ar trebui să lase vizitatorilor un mop și o mătură să facă ei curat...”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conduceriii maternității.