Haos pe Șoseaua Vestului din Ploiești, după repornirea semafoarelor de la Lămâița. FOTO-VIDEO

După ani buni în care nu au funcționat, astăzi au fost reactivate semafoarele de la intersecția Lămâița, de pe Șoseaua Vestului. Măsura s-a dovedit a fi neinspirată, coloana de mașini de pe Șoseaua Vestului fiind uriașă! Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu haosul creat în trafic. Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești remedierea situației.

Sesizările ploieștenilor:

Eugen D.: Cand pornesti semafoare fara cap la Lamaita... Coada de la lamaita pana la Westmall...Intersectie care era foarte ok

Andrei P: Intersectia de la Lamaita astazi, la 16:30, dupa ce au instalat semafoare...Este jale! Inteleg dorinta de a mai curata bugetul de niste bani dar macar sa le facem cu cap. Ce rost are un semafor la Lamaita? Jumate de Ploiesti intra din centura pe la Gara de Vest... nu era suficienta aglomeratia de la Cioceanu si de la Kaufland Vest? Poate reusiti sa scrieti despre asta si. cineva cu capul pe umeri sa realizeze ca semaforul de acolo e in plus..

Subsemnatul, N. Dan, domiciliat in PLoiesti, str. Bahluiului, cu regret va informez ca, de azi, viata mea se va scurta cu muuuulte minute zilnic, pentru ca s-a pus in functiune semaforul de pe Soseaua Vestului - de la Lamaita ...

Acest lucru a creat niste cozi kilometrice - fara gluma !, in sensul spre Nord coada este pana aproape de spitalul CFR- , im ambele sensuri !!!

Parca nu ar fi fost de ajuns trecerile de pieton din 50 in 50 de metri (vezi MINUNEA creata odata cu refugiile pentru tramvai) ...

Va rog aduceti la cunostinta factorilor de decizie ca este o adevarata bataie de joc ce se intampla.

Lucruri care ar trebui sa fie normale (un semafor este, intr-adevar, un lucru necesar) sunt facute fara cap, de niste indivizi/firme care habar n-au de realitatea din teren ....

Asa cum au montat semaforul de la Cioceanu si au pus, pentru sensul de mers Marasesti-Centru, un interval de numai 14 secunde !!! Lucru care face sa stam in coloana si cate 20 de minute dimineata ...

Niste idioti !

