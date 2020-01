Moartea misterioasă a unui bărbat din Măgureni, anchetată de Poliția Prahova: crimă sau sinucidere

Noaptea trecută, un bărbat de 49 de ani a fost găsit mort sub podul CFR dintre Bănești și Poiana Câmpina. Acesta își abandonase mașina după ce se răsturnase într-o râpă. Polițiștii nu exclud varianta sinuciderii.

Comunicatul IJP Prahova:

În urma verificărilor efectuate, în afara localității Bobolia, pe sensul de mers către Măgureni, a fost descoperit un autoturism într-o râpă, la aproximativ 20 de metri de partea carosabilă, într-o zonă cu vegetație abundentă. În habitaclul acestuia nu se afla nicio persoană, polițiștii stabilind că vehiculul aparține unui bărbat de 49 de ani din comuna Măgureni.

S-a constituit o echipă de căutare, care, la o distanță de aproximativ 2 km, sub podul CFR situat la limita dintre comuna Bănești și Poiana Câmpina, pe un drum neasfaltat, a descoperit un bărbat, identificat ca fiind proprietarul autoturismului susmenționat.



Acesta a fost declarat decedat de cadrele medicale sosite la fața locului, trupul neînsuflețit fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.



A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă,cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.