S-a aflat de unde proveneau deșeurile periculoase din camioanele oprite astăzi în Prahova: incineratorul de la Brazi

Situația de la ECOBURN se agravează. Pentru a doua zi consecutiv, ministrul Mediului face dezvăluiri cu caracter penal despre ceea ce se întâmplă la incineratorul de deșeuri de la Brazi.

Prima vizită s-a soldat cu o concluzie dură: ”facem sesizare penală!”. Ministrul Mediului Costel Alexe a prezentat și primele concluzii ale controlului inopinat de la Ecoburn, pe care le puteți lectura în articolul publicat AICI.

În cursul acestei zile, fără a fi oferite inițial detalii despre proveniența încărcăturii, apărea știrea despre două camioane sechestrate în Prahova, fiind suspectate că transportă deșeuri medicale periculoase. Știrea AICI.

Inspectorii Gărzii de Mediu au oprit de aproape 12 ore două camioane cu zeci de tone de deşeuri medicale periculoase care urmau a fi aruncate la groapa de gunoi a oraşului Ploieşti. Ministerul Mediului spune că deşeurile au fost încărcate ieri de la incineratorul de la Brazi - ECOBURN, unde ministrul a dat ieri un ultimatum. Tot el le-a pus în vedere comisarilor Gărzii de Mediu să supravegheze zona, având informații despre ceea ce urma să se întâmple. Așa au fost identificate și oprite camioanele.

Ministrul a revenit asupra gravei probleme de mediu de lângă Ploiești. „Ieri am fost într-o vizită inopinată să vedem cum stau cu implementarea planului de măsuri pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire până pe data de 15 februarie și să se conformeze cu reglementările în vigoare.

Ieri, în doar câteva momente cât am stat acolo am sesizat cum se încărcau camioane și am solicitat comisarilor Gărzii de Mediu să monitorizeze zona. În 24 de ore au plecat de acolo 2 camioane cu deșeuri, suspecte a fi periculoase. Ieri, acestea au ajuns la depozitul ecologic de deșeuri municipale, tot din județul Prahova, care și ei au constatat că încărcătura camioanelor nu e conformă avizului de însoțire a transportului. Voiau să le depoziteze la groapă”, a spus ministrul la Digi24.

Ministrul a adăugat că nu e prima dată când se încearcă descărcarea camioanelor cu deșeuri la gropile de gunoi.”Au mai fost cazuri când s-au dus la groapa de gunoi deșeuri medicale care în mod normal ar fi trebuit incinerate. Acest lucru îl vor verifica comisarii de mediu. La nivel național sunt 8 incineratoare care funcționează. E loc de mult mai bine în ce înseamnă managementul acestor deșeuri pentru că la Brazi, de exemplu, cantitatea de deșeuri medicale care intră în platformă e mult mai mare decât poate duce acest incinerator.”, a adăugat ministrul Mediului la Digi24

Costel Alexe a anunțat vineri că va trimite o sesizare către procurori, pentru a cerceta în amănunt ceea ce Corpul de Control al Ministerului Mediului consideră a fi fapte penale.

În cazul în care anchetatorii ar avea timp și disponibilitate, ar putea să meargă pe firul dezvăluirilor jurnalistice, pe probele prezentate în articolele de presă, caz în care am putea afla și oficial cine sunt vinovații care se ascund în spatele unuia dintre cele mai grave episoade de poluare din Ploiești - incendiul din cartierul Mimiu, acoperit de mai bine de un an de ”resonsabilii” instituțiilor prahovene. Link-uri utile AICI.

sursa declarații: digi24