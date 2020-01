După sesizarea penală care vizează activitatea incineratorului Ecoburn, ministrul Mediului explică decizia

Deși în ultimii doi ani au curs sesizările din partea prahovenilor, alături de numeroase dezvăluiri făcute de presă, abia acum lucrurile par să se miște în privința activităților de la incineratorul Ecoburn, de la Brazi.

S-au deschis și în Prahova dosare de cercetare penală, pornind de la incendiul de la depozitul ilegal din Mimiu, însă asupra gravității situației s-a lăsat o tăcere suspectă, deși a trecut mai bine de un an. Trebuie să admitem că suspectă pare doar pentru cei care nu știu ce se află dincolo de o astfel de afacere. E drept că o astfel de cercetare poate fi ”îngropată” în Prahova, dar poate prezenta interes pentru structurile centrale din domeniul celor care cercetează faptele sesizate. Nu avem competențele necesare pentru a da verdicte în astfel de cazuri și nici nu dorim să acuzăm pe cineva. Tot ceea ce așteptăm este să vedem că organele de cercetare își fac treaba și prezintă concluziile anchetelor, cu sau fără vinovați și vinovății.

Lucrurile par însă să se miște, iar noul ministru al Mediului pare măcar să încerce mai mult decât au făcut ”prietenii mediului” din fosta guvernare. Imediat după vizita ministrului, reprezentanții Ecoburn au trimis un comunicat, pe care îl puteți lectura AICI.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Costel Alexe, ministrul Mediului: ”Am declarat-o public în nenumărate rânduri și vreau să fie cât se poate de clar: în mandatul meu de ministru nu voi tolera ca viața oamenilor să fie pusă în pericol și nu voi accepta nici abateri de la rigorile legii din partea personalului aflat în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

De la preluarea mandatului de ministru zeci de locuitori din zonă mi-au semnalat situatia extrem de gravă de la Brazi și totodată mass media a relatat amplu situația suprinsă incognito aici în mai multe rânduri.

Nu ne jucăm cu viața oamenilor, mai ales că statistica poluării și a afecțiunilor respiratorii este la cote alarmante.

În luna decembrie am dispus două controale, unul pe fond, condus de Garda Națională de Mediu, Garda de Mediu Prahova, Garda de Mediu București, la operatorul economic pentru a verifica sesizările și totodată am trimis corpul de control al ministrului pentru a verifica daca în ultimii ani instituțiile din subordinea Ministerului Mediului și-au făcut treaba cu profesionalism și și-au îndeplinit sarcinile prevăzute prin lege de verificare și sancționare a oricăror abateri.

Am vrut să am imaginea de ansamblu și înainte de a ieși public să am toate datele necesare și să acționez în interesul locuitorilor din zonă, fapt pentru care aș vrea să precizez câteva aspecte:

1. În ultimii ani operatorul economic a fost în mai multe rând vizat atât de controale de rutină cât și în urma sesizărilor, fiind dispuse sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor actului de reglementare, nerealizarea măsurilor impuse și a conformării instalației, precum și a nerespectării regimului deșeurilor.

2. Deși avea obligația ca deșeurile medicale, până la incinerare, să fie depozitate în camera frigorifică, ele erau depozitate pe o platformă sub cerul liber alături de celelalte deșeuri.

3. Deși avea obligația de a depozita pe o platformă betonata de 480 mp, deșeurile erau depozitate neconform, pe o suprafață neamenajată, de 10 ori mai mare, aproximativ 5000 mp, inclusiv pe sol.

4. Înțeleg din raportul din decembrie, al celor de la Garda Națională de Mediu că o serie de măsuri urgente i-au fost trasate cu termen de implementare până pe 15 februarie 2020, iar în caz de neîndeplinire propunerea este de suspendare a activității.

5. Totodată, vreau să vă anunț că în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, am decis să trimit dosarul către organele de cercetare penală, fiind identificate, în opinia noastră, o serie de abateri foarte grave, pe care, dacă îmi permiteți, nu aș dori să le comentez acum, așteptând să văd cum evoluează dosarul.

Suntem în slujba oamenilor și interesul public trebuie să primeze în exercitarea funcției de demnitate publică, indiferent de palierul la care ne aflăm: ministru, director de agenție județeană, inspector de avizare sau de control.

Trebuie să acționăm cu bună credință și prin activitatea noastră să recredibilizăm instituțiile statului român și să fim permanent un partener real al cetățeanului.”

Video: ce a găsit ministrul Mediului în incinta Ecoburn